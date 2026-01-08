Aktien New York Ausblick
Schwächer erwartet - Trumps Rüstungspolitik im Blick
- Investoren vorsichtiger bei US-Aktien nach Rekorden.
- Trump drängt Rüstungsindustrie, Militärbudget steigt.
- Alcoa-Aktien unter Druck, Kupferwerte bevorzugt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresauftakt gehen Investoren auch am Donnerstag vorsichtiger an US-Aktien heran. US-Präsidenten Donald Trump übt Druck auf die Rüstungsindustrie aus. Mit Spannung wird zudem bereits der monatliche Arbeitsmarktbericht am Freitag erwartet, der auch für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed wichtig ist.
Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Mittwoch gut eine Stunde vor dem Börsenstart 0,3 Prozent tiefer auf 48.847 Punkte. Dem US-Leitindex und dem marktbreiten S&P 500 waren am Vortag zunächst Rekorde gelungen, bevor Trumps Pläne für Verluste sorgten. Anleger hatten dabei offenbar auch Respekt vor der 50.000-Punkte-Marke des Dow, die dicht bevor stand.
Noch keine Rekorde kann 2026 der technologielastige Nasdaq 100 verbuchen, den IG am Donnerstag 0,1 Prozent tiefer auf 25.623 Punkte taxierte. Die sieben bedeutendsten Tech-Werte der USA zeigen sich vorbörslich durchwachsen: Ein Plus von 1,5 Prozent zeichnet sich bei Alphabet ab nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch Cantor Fitzgerald. Apple dagegen sind unter ihnen der größte Verlierer.
Eine erwartete Erholungsrally im Rüstungssektor konnte das vorbörsliche Gesamtbild in New York nicht aufhellen. Die Branchenwerte erholten sich davon, dass sie am Vortag noch unter Trumps geplantem Verbot von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen gelitten hatten. Nun drängt es in den Vordergrund, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 deutlich auf 1,5 Billionen Dollar erhöht werden soll.
Unter Anlegern kam Fantasie auf für mögliche Profiteure. Die Aktien US-amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin , RTX , L3Harris oder Northrop Grumman zogen vorbörslich um bis zu 8,5 Prozent an.
Unter Druck stehen vorbörslich die 3,3 Prozent niedrigeren Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa , die von JPMorgan mit "Underweight" auf ein negatives Votum abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommende Branchen-Berichtssaison Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 221,0 auf Tradegate (08. Januar 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 302,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von -15,04 %/+38,02 % bedeutet.
Aktiendepot – Update Dezember 2025 - Abschlussbilanz
Ein frohes neues Jahr allerseits!
2025 ist nun auch schon wieder Geschichte und wir sind hoffentlich alle gut und gesund in das neue Jahr 2026 gestartet. Wir werden sehen, wie sich die Börsen und die unterschiedlichen Depots und Erträge im neuen Jahr entwickeln werden.
Nachfolgend gibt es meine Abschlussbilanz für das abgelaufene Jahr 2025:
Dividendenübersicht
Hiermit die finale Übersicht aller Netto-Dividendenerträge für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Dezember:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260104124052-screenshot-2026-01-04-124021.png
Zukäufe/Verkäufe 2025
Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Zielsetzungen
Dies waren meine Zielsetzungen für das abgelaufene Börsenjahr 2025:
„Zielsetzungen für das Jahr 2025
Hierzu benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 3.700 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2025
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).“
Die Dividenden-Rendite bezogen auf das zuletzt investierte Kapital lag mit 4,67 % unter der angepeilten 5 %-Hürde. Aufgrund der sehr hohen Neuinvestitionen von über 14.430 € konnte diese Marke nicht erreicht werden. Nehme ich dagegen einen Mittelwert von 80.000 €, dann wurde auch dieses Ziel erreicht. Immer eine Frage der Sichtweise 😉
Jedenfalls bin ich mit diesen Werten und auch den Entwicklungen im Allgemeinen sehr zufrieden und kann weiterhin beruhigt schlafen.
Zielsetzungen für das neue Börsenjahr 2026
Für das neu angebrochene Börsenjahr benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
Euch allen vielen Dank für die regelmäßigen Depotupdates und alles Gute und viel Erfolg für 2026!
Rückblick in vergangene Zeiten - 2025 war ein Erfolg!
Erst einmal Danke an die Harten im Forum (sorry, ich spreche nur die mir Bekannten Gesichter mit Depot- Gewichtung an, ohne die anderen User zu diskriminieren - den ein Thread funktioniert nur mit Usern, Danke an allen „Schreiberlingen“! !!)
Timburg - Dein Thread, wenn auch die Ruhephase eintritt, weitermachen und ab und zu etwas Börsenluft schnuppern.
Zwar nicht nur hinsichtlich der Finanzen, wir sind auch Alle gesund geblieben.
Als Rentner wurden die Depots schon vor einigen Tagen/ Monaten/ Jahre bereits aufgebaut, allerdings an die Entnahmephase denke ich noch nicht.
Dieses Jahr erbrachte für mich den erhofften Durchbruch: Mit Blick auf das Jahr 2026 deuten alle technischen Indikatoren und saisonalen Faktoren auf eine anhaltende Stärke der EDELMETALLE hin.
Darauf schliesst auch meine seit Jahren gehaltene Uran und Edelmetallwerte, welche endlich erwacht sind und den Ertrag nach dem Pik im Oktober mit dem VK erbrachten. Werden wieder eingesammelt!
China dominiert nicht nur den Bereich der Seltenen Erden – es ist auch in der Edelmetallbranche z.B. SILBER unverzichtbar geworden. (Photovoltaik/ Batterien/ Elektronik als Industriemetall !!!)
Seltene Erden symbolisierten jahrelang Chinas Macht über strategische Mineralien. Ein weiteres Metall ist die Grundlage nahezu jeder grünen Technologie: Kupfer und nicht nur in der Rüstungsentwicklung das Edelmetall Silber welches zum Industriemetall wird. Ohne Kupfer und Silber stehen Windparks still, Elektroautos bleiben in der Entwicklungsphase und Rechenzentren werden nie an das Stromnetz angeschlossen.
Die Aufstockungen von Zijim (02899.HK) als Gold, Blei, Zink und weiteren Metallen im ERZ und Fresnillo als Topsilberproduzenten erbrachten das Sahnehäufchen beim Teilverkauf und werden jetzt wieder eingesammelt
Uranium Energy.........../ Endeavour Silver............./ Energy Fuels.................../ NAC Kazatomprom
Performance:...............Die liegt per 30.12.2025 mit ca. 160 bis ca. 283 % über die letzten 4 Jahre mit zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen.
Im Depotverbleib seit vielen Monaten, hier im Thread bekannt und werden weiter gehalten und bei Bedarf aufgestockt
Altria Group..........Aktie… WKN: 200417.........ISIN: US02209S1033
Aroundtown.........Aktie....WKN: A2DW8Z ......ISIN: LU1673108939
Fuchs...................Aktie.....WKN: A3E5D5........ISIN: DE000A3E5D56
Lang & Schwarz..Aktie......WKN: LS1LUS........ISIN: DE000LS1LUS9
Shelly Group........Aktie…..WKN: A2DGX9…… ISIN: BG1100003166
Synektik...............Aktie…..WKN: A1JD4W......ISIN: PLSNKTK00019
Talanx..................Aktie......WKN: TLX100........ISIN: DE000TLX1005
UnitedHealth.......Aktie......WKN: 869561.......ISIN: US91324P1021
Neu im Depot in 2025 Aktien mit Zukunft:
Moderna........Aktie.........WKN: A2N9D9...........ISIN: US60770K1079
Rolls Royce....Aktie........WKN: A1H81L............ISIN: GB00B63H8491
Studsvik........Aktie.........WKN: 659213.............ISIN: SE0000653230
Teva Pharma..ADR…....…WKN: 883035.............ISIN: US8816242098
Warsaw Stock.Aktie.....WKN: A1C7YU..............ISIN: PLGPW0000017
Neuankömmlinge fanden in das Depot, ob der Fortbestand gesichert ist, entscheidet die Zukunft:
Innovative Properti... Aktie......WKN: A2DGXH.........ISIN: US45781V1017 ca. 15 % Divi als Rendite ?!
Norbit.......................Aktie.......WKN: A2PMG8.........ISIN: NO0010 856511
Yellow Cake.............Aktie........WKN: A2JEX5..........ISIN: JE00BF50RG45
Wir versuchen gerade dem kalten Europa wieder einmal den Rücken zu zuwenden und sind auf Achse zur Karibik.
Allen daheim gebliebenen ein gutes Gelingen und natürlich Euch einen guten Rutsch und ein gesundes / erfolgreiches Jahr 2026.
Weiterhin ein gutes Gelingen, Gruss RS
Frohes Neues 2026 🙂🙃
2025 war nicht mein Jahr !! Bin letzten Endes bei -1,1% rausgekommen 😡
31.12.:
Cash-Anteil 21,5%
Hauptdepot 60%
Spekudepot 18,5%
Jahres-Performance, bzw. seit Kauf dieses Jahr:
Hauptdepot:
Woori Financial +81,8%
Spekudepot:
Madrigal + 67,9%
- Top-Performer Financials aus Südkorea & Kolumbien, dazu wie fast immer TSM, mittlerweile bei ca +450% seit Kauf. Kaum AI im Depot
- wieder mal Schwächen bei den soliden Depotankern NVO, PEP, UNP, PFI, Rational. APD mittlerweile veräußert. Meine Geduld bei dem einen oder anderen Anker neigt sich dem Ende zu...evtl PEP raus, dafür werthaltigs Vilkyskiu Pienine rein (wenn Limit bedient wird, bei Merko Ehitus bin ich Anfang des Jahres äußerst knapp am Kauf "vorbeigeschrammt"😡)
- insbesondere Depot-Schwergewichte wie Rational & NVO sind schlecht gelaufen
- Hellofresh ist auch nur noch im Depot, weil ich den Freibetrag noch nicht voll ausgeschöpft hatte, ist mental bereits abgeschrieben
Leider wieder auch einige Trades, die nicht aufgegangen sind - da hab ich noch "Room to Improve" - Stride, Docusign, United Health
VG
jwalli