Schwächer erwartet - Trumps Rüstungspolitik im Blick

Rückblick in vergangene Zeiten - 2025 war ein Erfolg!

Erst einmal Danke an die Harten im Forum (sorry, ich spreche nur die mir Bekannten Gesichter mit Depot- Gewichtung an, ohne die anderen User zu diskriminieren - den ein Thread funktioniert nur mit Usern, Danke an allen „Schreiberlingen“! !!)

Timburg - Dein Thread, wenn auch die Ruhephase eintritt, weitermachen und ab und zu etwas Börsenluft schnuppern.

Zwar nicht nur hinsichtlich der Finanzen, wir sind auch Alle gesund geblieben.

Als Rentner wurden die Depots schon vor einigen Tagen/ Monaten/ Jahre bereits aufgebaut, allerdings an die Entnahmephase denke ich noch nicht.

Dieses Jahr erbrachte für mich den erhofften Durchbruch: Mit Blick auf das Jahr 2026 deuten alle technischen Indikatoren und saisonalen Faktoren auf eine anhaltende Stärke der EDELMETALLE hin.

Darauf schliesst auch meine seit Jahren gehaltene Uran und Edelmetallwerte, welche endlich erwacht sind und den Ertrag nach dem Pik im Oktober mit dem VK erbrachten. Werden wieder eingesammelt!

China dominiert nicht nur den Bereich der Seltenen Erden – es ist auch in der Edelmetallbranche z.B. SILBER unverzichtbar geworden. (Photovoltaik/ Batterien/ Elektronik als Industriemetall !!!)

Seltene Erden symbolisierten jahrelang Chinas Macht über strategische Mineralien. Ein weiteres Metall ist die Grundlage nahezu jeder grünen Technologie: Kupfer und nicht nur in der Rüstungsentwicklung das Edelmetall Silber welches zum Industriemetall wird. Ohne Kupfer und Silber stehen Windparks still, Elektroautos bleiben in der Entwicklungsphase und Rechenzentren werden nie an das Stromnetz angeschlossen.

Die Aufstockungen von Zijim (02899.HK) als Gold, Blei, Zink und weiteren Metallen im ERZ und Fresnillo als Topsilberproduzenten erbrachten das Sahnehäufchen beim Teilverkauf und werden jetzt wieder eingesammelt

Uranium Energy.........../ Endeavour Silver............./ Energy Fuels.................../ NAC Kazatomprom

Performance:...............Die liegt per 30.12.2025 mit ca. 160 bis ca. 283 % über die letzten 4 Jahre mit zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen.

Im Depotverbleib seit vielen Monaten, hier im Thread bekannt und werden weiter gehalten und bei Bedarf aufgestockt

Altria Group..........Aktie… WKN: 200417.........ISIN: US02209S1033

Aroundtown.........Aktie....WKN: A2DW8Z ......ISIN: LU1673108939

Fuchs...................Aktie.....WKN: A3E5D5........ISIN: DE000A3E5D56

Lang & Schwarz..Aktie......WKN: LS1LUS........ISIN: DE000LS1LUS9

Shelly Group........Aktie…..WKN: A2DGX9…… ISIN: BG1100003166

Synektik...............Aktie…..WKN: A1JD4W......ISIN: PLSNKTK00019

Talanx..................Aktie......WKN: TLX100........ISIN: DE000TLX1005

UnitedHealth.......Aktie......WKN: 869561.......ISIN: US91324P1021

Neu im Depot in 2025 Aktien mit Zukunft:

Moderna........Aktie.........WKN: A2N9D9...........ISIN: US60770K1079

Rolls Royce....Aktie........WKN: A1H81L............ISIN: GB00B63H8491

Studsvik........Aktie.........WKN: 659213.............ISIN: SE0000653230

Teva Pharma..ADR…....…WKN: 883035.............ISIN: US8816242098

Warsaw Stock.Aktie.....WKN: A1C7YU..............ISIN: PLGPW0000017

Neuankömmlinge fanden in das Depot, ob der Fortbestand gesichert ist, entscheidet die Zukunft:

Innovative Properti... Aktie......WKN: A2DGXH.........ISIN: US45781V1017 ca. 15 % Divi als Rendite ?!

Norbit.......................Aktie.......WKN: A2PMG8.........ISIN: NO0010 856511

Yellow Cake.............Aktie........WKN: A2JEX5..........ISIN: JE00BF50RG45





Wir versuchen gerade dem kalten Europa wieder einmal den Rücken zu zuwenden und sind auf Achse zur Karibik.

Allen daheim gebliebenen ein gutes Gelingen und natürlich Euch einen guten Rutsch und ein gesundes / erfolgreiches Jahr 2026.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260101194328-snt-25-12-treppestufen.png

Einer meiner Favoriten: anbei der Chart

Weiterhin ein gutes Gelingen, Gruss RS



