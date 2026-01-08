    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz zu Stromausfall

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    'In Abläufen nichts zu kritisieren'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz verteidigt Krisenmanagement nach Stromausfall.
    • Schnelle Hilfe durch Bund und Bundeswehr lobenswert.
    • Redundanzen in Infrastruktur müssen dringend verbessert werden.
    Merz zu Stromausfall - 'In Abläufen nichts zu kritisieren'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SEEON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Krisenmanagement nach dem großen Stromausfall in Berlin verteidigt. Der Bund habe schnell geholfen, unter anderem mit der Bundeswehr, sagte der CDU-Chef nach der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon. "Hier ist wirklich exzellente Arbeit der Hilfsorganisationen, der Polizei, der Bundeswehr geleistet worden." Es sei ein großer Erfolg dieser gemeinsamen Kraftanstrengung, dass die Stromversorgung früher als gedacht wieder hergestellt worden sei.

    Redundanzen fehlten

    "Ich würde mal sagen, in den Abläufen ist nichts zu kritisieren", sagte Merz. "Wir hätten das wahrscheinlich nicht viel besser machen können, als es so gemacht wurde." Allerdings müsse man sich mit der Frage beschäftigen, ob Deutschland widerstandsfähig genug sei gegen solche Anschläge. "Wir können unsere Infrastruktur nicht lückenlos schützen, aber wir brauchen Redundanzen", sagte Merz. "Die gab es in Berlin offensichtlich nicht im erforderlichen Umfang." Man werde also ausführlich analysieren, was für den Wiederholungsfall besser gemacht werden könne.

    Söder: Linksterrorismus wichtigeres Thema als Tennis

    Die direkte Frage nach dem Verhalten seines Parteikollegen Kai Wegner, der am ersten Tag der Krisenlage eine Stunde Tennis spielen gegangen war, ließ Merz offen. CSU-Chef Markus Söder ging hingegen darauf ein. "Da geht es hier um Linksterrorismus und nicht um eine Stunde Tennis spielen", sagte Söder mit Blick auf den Anschlag auf die Berliner Stromleitung. "Der Linksterrorismus ist stärker zurück, als wir uns das vorstellen können, und zwar mit fundamentalen Auswirkungen", fügte er hinzu. Das müsse "Schwerpunkt der Diskussion" sein.

    Wegner - auch CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl im September - hatte am Mittwoch eingeräumt, dass er am vergangenen Samstag wenige Stunden nach Beginn des Blackouts Tennis gespielt hat. Gleichzeitig machten sich 100.000 Betroffene im Berliner Südwesten ohne Strom und Heizung, Internet und Handy-Empfang mitten im Winter große Sorgen./vsr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz zu Stromausfall 'In Abläufen nichts zu kritisieren' Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Krisenmanagement nach dem großen Stromausfall in Berlin verteidigt. Der Bund habe schnell geholfen, unter anderem mit der Bundeswehr, sagte der CDU-Chef nach der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     