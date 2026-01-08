Heute am 08.01.2026: Nemetschek Aktie im Rampenlicht

Mit einer Performance von -1,63 % musste die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,99 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nemetschek Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,19 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um -2,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -2,14 % verloren.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,14 % 1 Monat -1,67 % 3 Monate -17,19 % 1 Jahr -3,53 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,50 Mrd. € wert.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.