KI könnte Alphabets Aktie weiteren Rückenwind verleihen

Deepak Mathivanan gehört laut Tipranks.com zu den besten 3 Prozent der über 10.400 erfassten Wall-Street-Analysten. Er hat eine Erfolgsquote von 61 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 18,40 Prozent.

Nach einem außergewöhnlich starken Börsenjahr rückt Alphabet erneut in den Fokus der Wall Street. Das Analysehaus Cantor Fitzgerald hat die Aktie des Google-Mutterkonzerns von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel deutlich angehoben. Analyst Deepak Mathivanan sieht weiteres Kurspotenzial von rund 15 Prozent und hebt das Ziel von 310 auf 370 US-Dollar an.

KI als zentraler Kurstreiber

In seiner aktuellen Einschätzung verweist Mathivanan vor allem auf Alphabets wachsende Stärke im Bereich künstlicher Intelligenz. Trotz der kräftigen Kursrallye im vergangenen Jahr – die Aktie legte 2025 um rund 65 Prozent zu – sei die Bewertung weiterhin gerechtfertigt. Zwar notiere das Papier inzwischen oberhalb seiner mittelfristigen Handelsspanne, doch die Prämienbewertung dürfte angesichts beschleunigter Umsatzdynamik Bestand haben.

"Nach der starken Outperformance sind die Erwartungen kurzfristig hoch, doch wir rechnen damit, dass die Premiumbewertung intakt bleibt, während das Wachstum auf der Umsatzseite weiter anzieht", schrieb Mathivanan.

Technologischer Vorsprung gegenüber der Konkurrenz

Besonders optimistisch zeigt sich der Analyst mit Blick auf Alphabets KI-Ökosystem. Die technologischen Vorteile der hauseigenen KI-Anwendungen seien vom Markt bislang unterschätzt. Alphabet verfüge über eine außergewöhnlich starke Präsenz über mehrere Ebenen des KI-Technologie-Stacks hinweg – von Infrastruktur über Daten bis hin zu Endnutzer-Anwendungen. Jahrzehntelange Investitionen hätten tiefe, schwer angreifbare Wettbewerbsvorteile geschaffen.

Zugleich könnten sich die regulatorischen Rahmenbedingungen entspannen, was zusätzlichen Rückenwind liefern würde. In Kombination mit der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Assistenten sieht Cantor Fitzgerald erhebliches Potenzial für weitere Marktanteilsgewinne.

Rückenwind aus Kerngeschäft und Cloud

Neben KI erwarten die Analysten auch in anderen Geschäftsbereichen eine Beschleunigung. Insbesondere die Suchsparte dürfte profitieren: Die stärkere Integration von KI-gestützten Übersichten und neuen Suchmodi habe bereits zu steigenden Suchanfragen geführt. Auch das Cloud-Geschäft bleibt ein zentraler Wachstumstreiber, da Unternehmen verstärkt auf KI-basierte Lösungen und sogenannte "agentische" Anwendungen setzen.

Langfristig könnten sich Alphabets Standards für den Aufbau und Betrieb solcher intelligenten Systeme branchenweit etablieren. "In den kommenden Jahren, wenn Verbraucher- und Unternehmensanwendungen zunehmend agentisch werden, dürften Alphabets Technologien eine Schlüsselrolle spielen", so Mathivanan.

Markt reagiert positiv

Die Börse honorierte die Hochstufung prompt. Im frühen Handel legten Alphabet-Aktien um mehr als ein Prozent zu. Für Investoren bleibt der Konzern damit ein Schwergewicht unter den großen US-Technologiewerten – mit KI als zentralem Hebel für weiteres Wachstum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



