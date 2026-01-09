    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Top-Analyst setzt drauf

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI könnte Alphabets Aktie weiteren Rückenwind verleihen

    Der Google-Konzern reitet weiter auf der KI-Welle, wodurch Top-Analyst Deepak Mathivanan von Cantor Fitzgerald neues Aufwärtspotenzial für die Aktie sieht.

    Für Sie zusammengefasst
    Top-Analyst setzt drauf - KI könnte Alphabets Aktie weiteren Rückenwind verleihen
    Foto: Dall-E

    Nach einem außergewöhnlich starken Börsenjahr rückt Alphabet erneut in den Fokus der Wall Street. Das Analysehaus Cantor Fitzgerald hat die Aktie des Google-Mutterkonzerns von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel deutlich angehoben. Analyst Deepak Mathivanan sieht weiteres Kurspotenzial von rund 15 Prozent und hebt das Ziel von 310 auf 370 US-Dollar an.

    Deepak Mathivanan gehört laut Tipranks.com zu den besten 3 Prozent der über 10.400 erfassten Wall-Street-Analysten. Er hat eine Erfolgsquote von 61 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 18,40 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    304,38€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    346,14€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    KI als zentraler Kurstreiber

    In seiner aktuellen Einschätzung verweist Mathivanan vor allem auf Alphabets wachsende Stärke im Bereich künstlicher Intelligenz. Trotz der kräftigen Kursrallye im vergangenen Jahr – die Aktie legte 2025 um rund 65 Prozent zu – sei die Bewertung weiterhin gerechtfertigt. Zwar notiere das Papier inzwischen oberhalb seiner mittelfristigen Handelsspanne, doch die Prämienbewertung dürfte angesichts beschleunigter Umsatzdynamik Bestand haben.

    "Nach der starken Outperformance sind die Erwartungen kurzfristig hoch, doch wir rechnen damit, dass die Premiumbewertung intakt bleibt, während das Wachstum auf der Umsatzseite weiter anzieht", schrieb Mathivanan.

    Technologischer Vorsprung gegenüber der Konkurrenz

    Besonders optimistisch zeigt sich der Analyst mit Blick auf Alphabets KI-Ökosystem. Die technologischen Vorteile der hauseigenen KI-Anwendungen seien vom Markt bislang unterschätzt. Alphabet verfüge über eine außergewöhnlich starke Präsenz über mehrere Ebenen des KI-Technologie-Stacks hinweg – von Infrastruktur über Daten bis hin zu Endnutzer-Anwendungen. Jahrzehntelange Investitionen hätten tiefe, schwer angreifbare Wettbewerbsvorteile geschaffen.

    Zugleich könnten sich die regulatorischen Rahmenbedingungen entspannen, was zusätzlichen Rückenwind liefern würde. In Kombination mit der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Assistenten sieht Cantor Fitzgerald erhebliches Potenzial für weitere Marktanteilsgewinne.

    Rückenwind aus Kerngeschäft und Cloud

    Neben KI erwarten die Analysten auch in anderen Geschäftsbereichen eine Beschleunigung. Insbesondere die Suchsparte dürfte profitieren: Die stärkere Integration von KI-gestützten Übersichten und neuen Suchmodi habe bereits zu steigenden Suchanfragen geführt. Auch das Cloud-Geschäft bleibt ein zentraler Wachstumstreiber, da Unternehmen verstärkt auf KI-basierte Lösungen und sogenannte "agentische" Anwendungen setzen.

    Langfristig könnten sich Alphabets Standards für den Aufbau und Betrieb solcher intelligenten Systeme branchenweit etablieren. "In den kommenden Jahren, wenn Verbraucher- und Unternehmensanwendungen zunehmend agentisch werden, dürften Alphabets Technologien eine Schlüsselrolle spielen", so Mathivanan.

    Markt reagiert positiv

    Die Börse honorierte die Hochstufung prompt. Im frühen Handel legten Alphabet-Aktien um mehr als ein Prozent zu. Für Investoren bleibt der Konzern damit ein Schwergewicht unter den großen US-Technologiewerten – mit KI als zentralem Hebel für weiteres Wachstum.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Analyst setzt drauf KI könnte Alphabets Aktie weiteren Rückenwind verleihen Der Google-Konzern reitet weiter auf der KI-Welle, wodurch Top-Analyst Deepak Mathivanan von Cantor Fitzgerald neues Aufwärtspotenzial für die Aktie sieht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     