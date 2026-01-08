    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Sturmtief Elli

    VW stoppt am Freitag Produktion in Emden

    • VW stoppt Produktion in Emden wegen Sturmtief Elli.
    • Beide Schichten fallen am Freitag aus, Bänder still.
    • Andere Standorte produzieren normal, Wolfsburg betroffen.
    Sturmtief Elli - VW stoppt am Freitag Produktion in Emden
    Foto: Ole Spata - dpa

    EMDEN (dpa-AFX) - Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli lässt VW am Freitag in Emden die Produktion ruhen. Beide Schichten würden entfallen, die Bänder für einen Tag stillstehen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden.

    Grund sei die sich abzeichnende Wetterlage und daraus folgende Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten. In Emden werden die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gebaut.

    An allen anderen VW-Standorten werde die Produktion "nach jetzigem Strand" normal laufen, fügte der Sprecher hinzu. Das gelte auch für das Stammwerk in Wolfsburg. Osnabrück und Zwickau seien derzeit ohnehin noch in der Produktionspause zum Jahreswechsel./fjo/DP/men

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 100,3 auf Tradegate (08. Januar 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,60 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -69,11 %/+9,62 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
