Sturmtief Elli
VW stoppt am Freitag Produktion in Emden
- VW stoppt Produktion in Emden wegen Sturmtief Elli.
- Beide Schichten fallen am Freitag aus, Bänder still.
- Andere Standorte produzieren normal, Wolfsburg betroffen.
EMDEN (dpa-AFX) - Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli lässt VW am Freitag in Emden die Produktion ruhen. Beide Schichten würden entfallen, die Bänder für einen Tag stillstehen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden.
Grund sei die sich abzeichnende Wetterlage und daraus folgende Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten. In Emden werden die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gebaut.
An allen anderen VW-Standorten werde die Produktion "nach jetzigem Strand" normal laufen, fügte der Sprecher hinzu. Das gelte auch für das Stammwerk in Wolfsburg. Osnabrück und Zwickau seien derzeit ohnehin noch in der Produktionspause zum Jahreswechsel./fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 100,3 auf Tradegate (08. Januar 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,60 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -69,11 %/+9,62 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.freepressjournal.in/business/skoda-auto-india-sees-best-ever-performance-doubles-sales-to-72665-units-in-2025
Kompletter Unsinn, es wird in einer Übergangszeit mehr Geld verdient, um den Umstieg besser gestalten zu können. Die Entscheidung ist genau richtig und wird von den Unternehmen (die es am besten wissen) begrüßt.
Was soll die Hybrid Diskussion? Wenn ich ins Autohaus ab 1.1.26 gehe, dann bekomme ich auf jede Kiste mit Hybrid, egal ob Mid, Voll und weiß der Geier was, bis 5000 Euro Prämie, unabhängig vom Rabatt. Habt Ihr noch nicht mitbekommen, daß es jetzt schon mit der Prämienwerbung losgeht? Ich glaube, daß die VW Aktie raketenmäßig abgeht. Ferner habe ich heute auf meine Anfrage hin Post von VW und Audi bekommen in Sachen Hybrid. Ich bin guter Dinge, daß ein 1 Liter Hybrid oder 1,5 Liter Hybrid kommen wird, weil das Kaufentscheidend ist. Ich z.B. kaufe nächstes Jahr 2 Autos, mache das abhängig von der Prämie und so werden das hunderttausende Menschen machen. Platztechnisch sehe ich in den von mir genannten Modellen überhaupt kein Problem. Ich habe mich mit Autohäusern unterhalten, man rechnet damit, daß nächstes Jahr angepasste Motoren für die Prämie angeboten werden. Ich sehe die große Story auf VW Aktionäre zurollen, zumal die neuen Modelle der Knaller sind. Die sind auf den Messen super angekommen. Darüber hinaus ist VW ein starkes Unternehmen, auch wenn alles schlecht geredet wird. Ich war bei allen Marken im Autohaus, letztlich landet man immer wieder bei Marken des VW Konzerns. Auch wenn ich mir die ganzen City SUVs angucke, ich hatte Audi vorher nicht mal auf dem Schirm, seit ich im Q2 gesessen habe, bin ich von Audi sowas von angetan. Selbst der A1 Allstreet ist im Vergleich zu anderen Marken ein Unterscheid wie Tag und Nacht. Hut ab.