    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    AKTIE IM FOKUS 2

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktie erreicht 40 Euro, Dax anführend.
    • Positive EU-Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen.
    • Glyphosat-Prozesse könnten Kurs weiter steigen lassen.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    (neu: Kurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zunehmend ermutigenden Nachrichten zu Bayer haben die Aktie auch am Donnerstag nach oben getrieben. Sie testete erstmals seit November 2023 die runde Marke von 40 Euro und führte den Leitindex Dax an. In nur zwei Monaten haben die Papiere der Leverkusener um mehr als die Hälfte zugelegt. Am Nachmittag betrug der Aufschlag knapp 3 Prozent auf 39,44 Euro.

    Ursache der erneuten Kursgewinne war ein Bericht in der "Financial Times" zur Agrarpolitik der Europäischen Union. Das Blatt schrieb am Mittwoch, dass Bayer an eine positive Veränderung des europäischen Saatgutmarktes glaubt. Darin erwähnte der Autor, dass sich die EU-Institutionen nach mehrjährigen Verhandlungen darauf geeinigt hätten, die Regeln bei der Verwendung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen in Europa zu lockern. Bayer wolle damit auch die Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto rechtfertigen, hieß es in dem Bericht weiter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.893,58€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.260,71€
    Basispreis
    22,06
    Ask
    × 11,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wegen Monsanto wird 2026 für Bayer laut dem Börsenbrief-Autor Hans Bernecker ein "sehr wichtiges Jahr". Bei den Prozessen rund um den Unkrautvernichter Glyphosat bestehe große Hoffnung, denn sollte Bayer vor dem obersten US-Gericht der große Befreiungsschlag gelingen, dürfte die 2025 schon stark gestiegene Aktie seiner Einschätzung nach weiter deutlich zulegen. "Bayer bietet damit ein attraktives Chance-Risiko-Potenzial", so Bernecker.

    Zuletzt waren Experten wegen der Glyphosat-Hoffnung bereits optimistischer geworden, darunter schon im Dezember die Investmenthäuser JPMorgan und Morgan Stanley sowie am Vortag auch die britische Barclays Bank.

    Auch zur Medikamentenpipeline hatte es zuletzt positive Nachrichten gegeben. So war Bayer im November ein Erfolg in einer klinischen Studie zum Blutgerinnungshemmer Asundexian bei Schlaganfällen gelungen, was die Aktie beflügelt hatte. Zudem gibt es immer wieder Neuigkeiten zu kleineren und größeren Kooperationen im Biotech-Bereich. Erst am Donnerstag gab Bayer die Zusammenarbeit mit Soufflé Therapeutics bei zellspezifischer siRNA-basierter Herztherapie bekannt.

    Am Mittwoch war zudem bekannt geworden, dass der Dax-Konzern Corona-Impfstoffhersteller verklagt, mit dem Vorwurf der Verletzung von Patenten. Allerdings hatte das zunächst keinen Einfluss auf den Kurs. In der Biotech-Branche streiten viele Unternehmen wegen ähnlicher Vorwürfe miteinander.

    Unter der Last milliardenteurer Verfahren und Vergleiche rund um Klagen in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat haben die Bayer-Aktien seit 2018 eine lange Talfahrt hinter sich. Der Rekord von über 146 Euro liegt schon mehr als zehn Jahre zurück. Im Frühjahr 2025 waren sie dann bis auf fast 18 Euro gesackt - seither läuft eine Erholung./tih/mis/bek/jha/

    Bayer

    +1,65 %
    +3,31 %
    +14,46 %
    +37,50 %
    +92,20 %
    -24,87 %
    -28,55 %
    -63,63 %
    +172,56 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 39,12 auf Tradegate (08. Januar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,21 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -35,72 %/+28,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwarteten Kursfolgen der Bayer‑Klagen gegen BioNTech/Pfizer/Moderna/J&J wegen mRNA‑Patenten: große Rechtsunsicherheit, mögliche Lizenzzahlungen (ca. 1–3% der Umsätze) und Bewertungsrisiken. Entscheidendes Ereignis ist die Supreme‑Court‑Sitzung am 12.01., die starken Auf‑ oder Abwärtsdruck (Gap‑Risiko) auslösen könnte. Technisch gilt 40 € als Widerstand; Barclays nennt Ziel 45 €. Trader besprechen Stops, Put‑Hedging, Liquiditäts‑/Info‑Risiken; Sevabertinib bringt fundamentalen Rückenwind ohne Kursreaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch Die zunehmend ermutigenden Nachrichten zu Bayer haben die Aktie auch am Donnerstag nach oben getrieben. Sie testete erstmals seit November 2023 die runde Marke von 40 Euro und führte den Leitindex Dax an. In nur zwei Monaten haben die Papiere der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     