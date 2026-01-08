Ölpreis vor massiven Verwerfungen: Droht Brent-Öl ein heftiger Preisschock?

Besonders prekär ist aktuell jedoch die Situation am Ölmarkt. Die Intervention der USA in Venezuela hat die Karten noch einmal neu gemischt. Erlangen bzw. behalten die USA tatsächlich die vorrübergehende Kontrolle über das Ölgeschäft Venezuelas, könnte das die Angebots-Nachfrage-Relation nachhaltig beeinflussen. Bereits im Vorfeld der Aktion dominierten Sorgen hinsichtlich einer drohenden Überversorgung des Ölmarktes das Handelsgeschehen. Die massiven Ausweitungen der Fördermengen durch die OPEC+ und die überaus vitale Verfassung der Ölförderindustrien von Nicht-OPEC-Staaten (u.a. USA) befeuerten diese Sorgen immer wieder aufs Neue und hielten die Ölpreise auf niedrigem Niveau. So zählten Brent-Öl und WTI-Öl wenig überraschend nicht zu den Gewinnern des Börsenjahres 2025. Beide Ölpreise standen von gelegentlichen Erholungsphasen infolge geopolitischer Risiken einmal abgesehen übergeordnet unter Druck. Das ist ein Trend, der sich in 2026 fortsetzen und womöglich sogar beschleunigen könnte. Der von den USA verfolgte Plan für das venezolanische Öl könnte das Angebot nun zusätzlich deutlich erhöhen. Kurzum. Die Lage bleibt fragil. Brent-Öl könnte ein kräftiger Preisschock drohen.

Aktuelle Daten der EIA im Fokus

Schauen wir uns die aktuellen US-Daten für die Woche zum 02. Januar an. Die EIA vermeldete für die Woche einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 3,8 Mio. Barrel auf 419,1 Mio. Barrel. Die US-Ölproduktion belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 13,811 Mio. bpd. In der Woche zum 26. Dezember lag diese bei 13,827 Mio. bpd. Das bisherige Rekordhoch datiert aus der Woche zum 07. November 2025 mit 13,862 Mio. bpd.

Der

Fazit - Brent-Öl droht heftiger Preisschock

Bereits in zurückliegenden Kommentaren zu Brent-Öl wurde die hochgradig spannende charttechnische Konstellation des Ölpreises thematisiert. In den letzten Wochen bewegte sich der Ölpreis in einer Spanne von 60 US-Dollar bis 65 US-Dollar seitwärts, unfähig Aufwärtsbewegung zu kreieren. Die 60 US-Dollar bilden in Verbindung mit den 58,5 US-Dollar die zentrale Unterstützung. Ein Rücksetzer unter die 58,5 US-Dollar würde ein Verkaufssignal in Richtung 52 US-Dollar und die 46,5 US-Dollar auslösen.

Die Sorgen vor einer Überversorgung manifestieren sich in einer schwachen Ölpreisentwicklung. Angesichts dominierender Abwärtstrends scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Zone 60 US-Dollar / 58,5 US-Dollar nachgibt und den Weg auf der Unterseite freigibt. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Brent-Öl über die 70 US-Dollar.

Die Aktienkurse der großen US-Ölkonzerne, wie Exxon Mobil und Chevron, mussten die Gewinne aus dem kurzen „Venezuela-Hype“ bereits wieder größtenteils abgeben und sich der Realität beugen. Ein ähnliches Bild bietet sich bei anderen Ölaktien, wie BP und Shell. Der Ölsektor bleibt herausfordernd!

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

