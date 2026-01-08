    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz und Söder wollen weitere Entlastungen für Unternehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz und Söder fordern Steuersenkungen für Unternehmen.
    • Hohe Energiekosten und Bürokratie belasten Mittelstand.
    • Kompromisse mit SPD für Steuerentlastungen notwendig.
    Merz und Söder wollen weitere Entlastungen für Unternehmen
    Foto: Siarhei - 356130783

    SEEON (dpa-AFX) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder dringen ungeachtet der Widerstände beim Koalitionspartner SPD auf weitere Steuersenkungen und Entlastungen für Unternehmen. "Ich möchte die haushalterischen Spielräume, die wir haben, nutzen, um möglichst bald eine Entlastung der Unternehmen, insbesondere des Mittelstandes, zu erreichen", sagte Merz nach einem Besuch bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon.

    Dabei gehe es aber nicht nur um Steuern: "Die Energiekosten sind unverändert zu hoch, die Bürokratiekosten in Deutschland sind unverändert zu hoch, die Arbeitskosten sind unverändert zu hoch, und die Steuern sind in Deutschland zu hoch. Darüber müssen wir mit den Sozialdemokraten sprechen", sagte er.

    Merz: Werden nicht alles sofort umsetzen können

    "Wir werden nicht alles sofort gleich umsetzen können", räumte der Kanzler ein. Die Haushaltsmittel seien sehr begrenzt. "Aber dies sind Aufgaben, die wir in der Koalition gemeinsam leisten müssen und zu denen wir die ersten wichtigen Entscheidungen in diesem Jahr zu treffen haben."

    Merz plädierte dabei - wenn möglich - auch für ein Vorziehen der schrittweisen Senkung der Körperschaftsteuer. "Wenn wir dafür Spielräume hätten, würde ich es befürworten. Darüber müssen wir in der Koalition reden", sagte er - auch wenn nicht alle Unternehmen in Deutschland Körperschaftsteuer bezahlten.

    Merz: Das Jahr 2026 ist sehr entscheidend

    Söder sagte, die klare Position der Union sei: "Steuern runter, nicht rauf." SPD-Ideen zu einer Erhöhung der Erbschaftsteuer erteilte er eine klare Absage. Stattdessen sollten die Unternehmensteuern gesenkt werden. Und Söder forderte eine Komplett-Abschaffung des Soli. Das wäre "die ehrlichste und beste Form der Steuerentlastung für die Mitte", argumentierte er.

    Merz setzt aber bei alledem darauf, mit der SPD Kompromisse zu finden. "Es ist normal, dass es in einer Koalition unterschiedliche Auffassungen gibt, und es ist normal, dass es in einer Demokratie ein Ringen um Ergebnisse gibt", sagte er. "Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit der SPD einen Weg finden werden in diesem Jahr - und das Jahr 2026 ist sehr entscheidend", betonte er./had/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz und Söder wollen weitere Entlastungen für Unternehmen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder dringen ungeachtet der Widerstände beim Koalitionspartner SPD auf weitere Steuersenkungen und Entlastungen für Unternehmen. "Ich möchte die haushalterischen Spielräume, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     