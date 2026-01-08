Fury blickt auf die Erfolge des Jahres 2025 zurück und skizziert die Explorationsprioritäten für 2026

TORONTO, Kanada – 8. Januar 2026 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau ... -) freut sich, einen Rückblick auf die unternehmerischen und technischen Erfolge des Jahres 2025 zu geben, darunter Explorationsbohrungen auf vier Goldgrundstücken (Éléonore South, Sakami, Committee Bay und Eau Claire), eine bedeutende Erweiterung des Portfolios in Québec durch den Erwerb von 100 % von Quebec Precious Metals („QPM“), den Fortschritt des Goldprojekts Eau Claire (Eau Claire) durch die Veröffentlichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“), den Abschluss einer auf 18 Millionen CAD aufgestockten vermittelten Finanzierung und die Veröffentlichung einer ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das Goldprojekt Sakami (Sakami) in Québec.

Erfolge 2025

Technische Risikominderung und Wertschöpfung

Die Goldlagerstätte Eau Claire (Québec) wies bei einem Goldpreis von 2.400 $/Unze einen Basis-NPV5% nach Steuern von 554 Millionen CAD und eine IRR nach Steuern von 41 % auf. Über eine Lebensdauer der Mine von 11 Jahren zeigte Eau Claire eine Gesamtgoldförderung von 834.000 Unzen bei Gesamtkosten über die Lebensdauer der Mine von 1.140 USD/Unze und geschätzten Anfangsinvestitionen von 217 Millionen CAD, was ein Projekt mit hoher Kapitaleffizienz darstellt.

Die MRE für das Goldprojekt Sakami wurde im Dezember 2025 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen im Juni 2025 seine erste Bohrkampagne gestartet und im Laufe des Jahres 2.778 Meter („m“) abgeschlossen hatte. Fury meldete eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 23,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,07 Gramm Gold pro Tonne für 825.000 Unzen, wobei alle Unzen voraussichtlich innerhalb von 400 m unter der Oberfläche liegen werden.

Portfoliostandardisierung und strategische Unterstützung