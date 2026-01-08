    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFury Gold Mines AktievorwärtsNachrichten zu Fury Gold Mines
    Fury blickt auf die Erfolge des Jahres 2025 zurück und skizziert die Explorationsprioritäten für 2026

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Fortsetzung des Winterbohrprogramms in Eau Claire

     

    TORONTO, Kanada – 8. Januar 2026 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau ... -) freut sich, einen Rückblick auf die unternehmerischen und technischen Erfolge des Jahres 2025 zu geben, darunter Explorationsbohrungen auf vier Goldgrundstücken (Éléonore South, Sakami, Committee Bay und Eau Claire), eine bedeutende Erweiterung des Portfolios in Québec durch den Erwerb von  100 % von Quebec Precious Metals („QPM“), den Fortschritt des Goldprojekts Eau Claire (Eau Claire) durch die Veröffentlichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“), den Abschluss einer auf 18 Millionen CAD aufgestockten vermittelten Finanzierung und die Veröffentlichung einer ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das Goldprojekt Sakami (Sakami) in Québec.

     

    Erfolge 2025

     

    Technische Risikominderung und Wertschöpfung

     

    • Die Goldlagerstätte Eau Claire (Québec) wies bei einem Goldpreis von 2.400 $/Unze einen Basis-NPV5% nach Steuern von 554 Millionen CAD und eine IRR nach Steuern von 41 % auf. Über eine Lebensdauer der Mine von 11 Jahren zeigte Eau Claire eine Gesamtgoldförderung von 834.000 Unzen bei Gesamtkosten über die Lebensdauer der Mine von 1.140 USD/Unze und geschätzten Anfangsinvestitionen von 217 Millionen CAD, was ein Projekt mit hoher Kapitaleffizienz darstellt.
    • Die MRE für das Goldprojekt Sakami wurde im Dezember 2025 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen im Juni 2025 seine erste Bohrkampagne gestartet und im Laufe des Jahres 2.778 Meter („m“) abgeschlossen hatte. Fury meldete eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 23,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,07 Gramm Gold pro Tonne für 825.000 Unzen, wobei alle Unzen voraussichtlich innerhalb von 400 m unter der Oberfläche liegen werden.

     

    Portfoliostandardisierung und strategische Unterstützung

     

    • Durch die Übernahme von QPM im April 2025 kamen mehrere vielversprechende Explorationsprojekte für Gold und kritische Mineralien in Québec hinzu – darunter Sakami, Elmer East und Kipawa –, wodurch sich das Explorationsportfolio von Fury in Québec auf über 157.000 Hektar erweiterte. Fury ist das größte auf Gold fokussierte Explorationsunternehmen im Eeyou Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Québec. Im Jahr 2025 bohrte das Unternehmen über 18.000 m im gesamten Fury-Portfolio, davon etwa 15.200 m in Québec.

     

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
