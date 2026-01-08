    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics

    dpa-AFX-Überblick

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 08.01.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Samsung erzielt Rekordgewinne durch Chip-Nachfrage.
    • Umsatz steigt um 23 Prozent auf 93 Billionen Won.
    • Operativer Gewinn übertrifft Expertenprognosen deutlich.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 08.01.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nie

    SEOUL - Samsung hat im vierten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Speicherchips infolge des KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie in einem Vierteljahresabschnitt. Der Betriebsgewinn habe sich ersten Eckdaten zufolge auf rund 20 Billionen Won (rund 11,8 Milliarden Euro) mehr als verdreifacht, wie der südkoreanische Technologiekonzern am Donnerstag in Seoul mitteilte. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 93 Billionen Won und damit ebenfalls auf ein Rekordniveau. Damit übertraf Samsung sowohl beim Erlös als auch beim operativen Gewinn die Durchschnittsprognose der Experten; einige Analysten hatten allerdings bereits mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.

    ROUNDUP/'Traum-Militär': Trump will US-Waffenproduktion ankurbeln

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Short
    26,72€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23,90€
    Basispreis
    0,09
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die Maßnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfließt, erfolgten "auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

    ROUNDUP 4/Zalando-Aus in Erfurt: Wackelt der Aufschwung Ost?

    ERFURT/MAGDEBURG - Auf bis zu 4.000 Jobs durch Zalando hatte die Thüringer Landespolitik einst gehofft. Nun plant der Berliner Moderhändler so schnell aus Erfurt zu verschwinden, wie er vor rund vierzehn Jahren gekommen ist. In einem Dreivierteljahr soll Schluss sein für die rund 2.700 Beschäftigten. Landespolitik, Kommune und Gewerkschaften wurden davon kalt erwischt. Es hatte offenbar keinerlei Warnsignale gegeben.

    Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach

    LONDON - Der britische Energiekonzern Shell hat Ende des vergangenen Jahres einen deutlichen Rückgang der Ölpreise zu spüren bekommen. Die Ergebnisse aus dem Ölgeschäfts würden in den letzten drei Monaten des Jahres voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorquartal, trotz einer höheren Fördermenge, teilte Shell am Donnerstag in einem Zwischenbericht mit.

    Jeder dritte Neuwagen in Deutschland war 2025 ein SUV

    FLENSBURG - Jedes dritte 2025 in Deutschland neu zugelassene Auto war ein SUV. Mit 950.895 Neuzulassungen kommt das Segment auf den Rekord-Marktanteil von 33,3 Prozent, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Vergangenes Jahr waren es noch rund 100.000 SUVs weniger und ein Anteil von 30,2 Prozent.

    ROUNDUP: Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip

    MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme ausbauen. Zudem teilte Mutares am Donnerstag den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip mit. Nach zunächst moderaten Kursgewinnen notierte die Aktie zuletzt ein Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie aber ein Viertel an Wert gewonnen.

    Nestle-Rückruf von Babynahrung weitet sich auf weitere Länder aus

    VEVEY - Bei Nestlé weitet sich die weltumspannende Rückrufaktion von Babynahrung aus. Waren vor wenigen Tagen laut dem Nahrungsmittelkonzern gut 30 Länder davon betroffen, sind es nach Angaben am Donnerstag nun mindestens 50. In Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten ruft Nestlé in großen Märkten wie Brasilien, Chile, China, Ägypten, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Babynahrung-Chargen zurück. Betroffen sind neu auch Australien und Neuseeland. In Europa erfolgten Rückrufe in bislang mindestens 27 Märkten. Für die USA und Kanada wurde dagegen bislang kein Rückruf angeordnet.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Bosch-Chef Hartung: Gewinn deutlich unter Plan
    -Allianz verkauft indische Beteiligungen für 2,1 Milliarden Euro -Kreise: Henkel erwägt Übernahme von US-Shampoo-Hersteller Olaplex -MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen -Stromversorgung im Berliner Südwesten stabil
    -Sturmtief Elli: VW stoppt am Freitag Produktion in Emden -Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media -Über 51 Millionen Passagiere - Bayerns Flughäfen wachsen -Streusalz wird in Baumärkten teilweise knapp
    -ROUNDUP: Bahn und GDL starten Tarifrunde ohne Streikgefahr -ROUNDUP: Zeitweise kein Abflug am Bremer Flughafen wegen Stromausfall -Saarstahl bekommt grünes Licht für Übernahme von FNsteel -Studie: Weniger Menschen suchen nach neuen Mietwohnungen -Fährverkehr an Nordseeküste wird wegen Sturms weitgehend eingestellt -Friedrich stellt Führungsteam der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung vor -China wirft USA Willkür bei Tanker-Beschlagnahme vor
    -Bahn reduziert Fernverkehr im Norden wegen des Winterwetters -Neue Staffel 'Love is Blind: Germany' beginnt auf Netflix -Wo tanken 2025 in Deutschland am teuersten war
    -Kehl macht Silva-Berater klar: Kein Abgang im Winter denkbar -Torhüter Kobel reist aus Dortmunder Trainingslager ab -Anstieg um elf Prozent bei erneuerbaren Energien
    -Spielabsagen in der Bundesliga?: DFL wegen Wetter 'alarmiert' -BVB zum Neustart gefordert: Offensive muss besser werden°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 29,91 auf Tradegate (08. Januar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 673,88 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +15,63 %/+46,88 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 08.01.2026 - 15.15 Uhr ROUNDUP: Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nie SEOUL - Samsung hat im vierten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Speicherchips infolge des KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie in einem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     