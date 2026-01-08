UNTERNEHMEN vom 08.01.2026 - 15.15 Uhr

SEOUL - Samsung hat im vierten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Speicherchips infolge des KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie in einem Vierteljahresabschnitt. Der Betriebsgewinn habe sich ersten Eckdaten zufolge auf rund 20 Billionen Won (rund 11,8 Milliarden Euro) mehr als verdreifacht, wie der südkoreanische Technologiekonzern am Donnerstag in Seoul mitteilte. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 93 Billionen Won und damit ebenfalls auf ein Rekordniveau. Damit übertraf Samsung sowohl beim Erlös als auch beim operativen Gewinn die Durchschnittsprognose der Experten; einige Analysten hatten allerdings bereits mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die Maßnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfließt, erfolgten "auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

ROUNDUP 4/Zalando-Aus in Erfurt: Wackelt der Aufschwung Ost?

ERFURT/MAGDEBURG - Auf bis zu 4.000 Jobs durch Zalando hatte die Thüringer Landespolitik einst gehofft. Nun plant der Berliner Moderhändler so schnell aus Erfurt zu verschwinden, wie er vor rund vierzehn Jahren gekommen ist. In einem Dreivierteljahr soll Schluss sein für die rund 2.700 Beschäftigten. Landespolitik, Kommune und Gewerkschaften wurden davon kalt erwischt. Es hatte offenbar keinerlei Warnsignale gegeben.

Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach

LONDON - Der britische Energiekonzern Shell hat Ende des vergangenen Jahres einen deutlichen Rückgang der Ölpreise zu spüren bekommen. Die Ergebnisse aus dem Ölgeschäfts würden in den letzten drei Monaten des Jahres voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorquartal, trotz einer höheren Fördermenge, teilte Shell am Donnerstag in einem Zwischenbericht mit.

Jeder dritte Neuwagen in Deutschland war 2025 ein SUV



FLENSBURG - Jedes dritte 2025 in Deutschland neu zugelassene Auto war ein SUV. Mit 950.895 Neuzulassungen kommt das Segment auf den Rekord-Marktanteil von 33,3 Prozent, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Vergangenes Jahr waren es noch rund 100.000 SUVs weniger und ein Anteil von 30,2 Prozent.

ROUNDUP: Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip

MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme ausbauen. Zudem teilte Mutares am Donnerstag den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip mit. Nach zunächst moderaten Kursgewinnen notierte die Aktie zuletzt ein Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie aber ein Viertel an Wert gewonnen.

Nestle-Rückruf von Babynahrung weitet sich auf weitere Länder aus

VEVEY - Bei Nestlé weitet sich die weltumspannende Rückrufaktion von Babynahrung aus. Waren vor wenigen Tagen laut dem Nahrungsmittelkonzern gut 30 Länder davon betroffen, sind es nach Angaben am Donnerstag nun mindestens 50. In Lateinamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten ruft Nestlé in großen Märkten wie Brasilien, Chile, China, Ägypten, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Babynahrung-Chargen zurück. Betroffen sind neu auch Australien und Neuseeland. In Europa erfolgten Rückrufe in bislang mindestens 27 Märkten. Für die USA und Kanada wurde dagegen bislang kein Rückruf angeordnet.

-Bosch-Chef Hartung: Gewinn deutlich unter Plan

-Allianz verkauft indische Beteiligungen für 2,1 Milliarden Euro -Kreise: Henkel erwägt Übernahme von US-Shampoo-Hersteller Olaplex -MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen -Stromversorgung im Berliner Südwesten stabil

-Sturmtief Elli: VW stoppt am Freitag Produktion in Emden -Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media -Über 51 Millionen Passagiere - Bayerns Flughäfen wachsen -Streusalz wird in Baumärkten teilweise knapp

-ROUNDUP: Bahn und GDL starten Tarifrunde ohne Streikgefahr -ROUNDUP: Zeitweise kein Abflug am Bremer Flughafen wegen Stromausfall -Saarstahl bekommt grünes Licht für Übernahme von FNsteel -Studie: Weniger Menschen suchen nach neuen Mietwohnungen -Fährverkehr an Nordseeküste wird wegen Sturms weitgehend eingestellt -Friedrich stellt Führungsteam der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung vor -China wirft USA Willkür bei Tanker-Beschlagnahme vor

-Bahn reduziert Fernverkehr im Norden wegen des Winterwetters -Neue Staffel 'Love is Blind: Germany' beginnt auf Netflix -Wo tanken 2025 in Deutschland am teuersten war

-Kehl macht Silva-Berater klar: Kein Abgang im Winter denkbar -Torhüter Kobel reist aus Dortmunder Trainingslager ab -Anstieg um elf Prozent bei erneuerbaren Energien

-Spielabsagen in der Bundesliga?: DFL wegen Wetter 'alarmiert' -BVB zum Neustart gefordert: Offensive muss besser werden°

