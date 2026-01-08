Neuer KI-Liebling Sandisk: Auf die Mega-Rallye folgt eine kalte Dusche

Im Fokus stehen nun Speicherchip-Hersteller – gewissermaßen die feineren Werkzeuge der KI-Industrie. Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang zur wachsenden Bedeutung von Speicherlösungen sorgten für kräftige Kursgewinne bei SanDisk, Western Digital und Seagate Technology.

Jahrelang galt Nvidia als der unumstrittene Star der KI-Rally. Doch der Glanz bekommt Risse. Selbst neue Ankündigungen zu KI-Chips auf der CES, der früheren Consumer Electronics Show, konnten der Aktie zuletzt kaum Impulse geben. Für viele Anleger ist das ein Signal: Der Markt sucht das nächste große KI-Thema.

Schon 2025 waren Speicher- und Storage-Aktien die Top-Performer im S&P 500. Die milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur spülten Geld in einen lange als wenig dynamisch geltenden Teil der Tech-Branche.

Besonders Sandisk sorgt für Schlagzeilen. Das Unternehmen war erst im Februar vergangenen Jahres nach einer Ausgliederung von Western Digital an die Börse zurückgekehrt und hat seither eine beispiellose Erfolgsstory hingelegt. In den ersten vier Handelstagen des neuen Jahres summierte sich das Plus bis zum Mittwochabend auf weitere 50 Prozent. Schon 2025 war die Aktie mit einem Zuwachs von 559 Prozent der stärkste Wert im Index.

Dass diese Rallye möglicherweise heißlaufen könnte, signalisiert die scharfe Korrektur am Donnerstag. Zur Eröffnung der US-Börsen verliert die Sandisk-Aktie 11 Prozent.

Auch Analysten sorgen sich um die Nachhaltigkeit des Aufschwungs. Die Bewertung der Unternehmen sei schwierig, da sich die Technologie in rasantem Wandel befinde, sagt Jessica Noviskis von Marquette Associates gegenüber Bloomberg. Viele Privatanleger wollten den Trend um jeden Preis mitnehmen. Gleichzeitig warnen Marktbeobachter davor, dass die Nachfrage zu weit in die Zukunft fortgeschrieben werde. Die Branche sei historisch zyklisch – Überkapazitäten und Preisdruck könnten schneller zurückkehren als erwartet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





