    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Selenskyj

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sicherheitsdokument im Grunde bereit für Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Fortschritte bei US-Sicherheitsgarantien für Ukraine.
    • Ukraine erwartet US-Gespräche mit Russland zur Kriegsbeendigung.
    • Internationale Schutztruppe für Waffenstillstand in Planung.
    Selenskyj - Sicherheitsdokument im Grunde bereit für Trump
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Fortschritte in Gesprächen über ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land. Das Papier sei nun "im Grunde bereit" für die Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit US-Präsident Donald Trump, teilte Selenskyj in sozialen Medien mit.

    Er berief sich dabei auf einen Bericht seines Chefunterhändlers Rustem Umjerow zu Verhandlungen in Frankreich. Nach dem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen aus Unterstützerstaaten der Ukraine und US-Vertretern am Dienstag hatten Sicherheitsberater die Gespräche nach ukrainischen Angaben am Mittwoch fortgesetzt. Es sei wichtig, dass die Ukraine erfolgreich die Bemühungen der europäischen und amerikanischen Teams bündele, schrieb Selenskyj. Gemeinsam seien insbesondere Dokumente zum Wiederaufbau und zur wirtschaftlichen Entwicklung beraten worden.

    Kiew erwartet US-Gespräche mit Russland

    Es sei auch um den grundlegenden Rahmen für eine Beendigung des Kriegs gegangen, die Ukraine habe Möglichkeiten zur Fertigstellung dieses Dokuments vorgestellt. Kiew gehe davon aus, dass die US-Seite mit Moskau sprechen werde, und erwarte eine Rückmeldung, ob Russland bereit sei, den Krieg zu beenden. Selenskyj forderte einmal mehr Druck auf Russland. Die Machbarkeit künftiger Sicherheitsgarantien müsse bewiesen werden durch die Fähigkeit der ukrainischen Partner, wirksamen Druck auf Russland auszuüben.

    In einer Reaktion auf das Treffen in Paris wiederholte Moskaus Außenamtssprecherin Maria Sacharowa die russische Position, dass ausländische Truppen und Stützpunkte in der Ukraine als legitime Ziele angesehen würden. Dabei bezog sie sich explizit auf Frankreich und Großbritannien.

    Bei dem Gipfeltreffen der Unterstützerstaaten der Ukraine in der französischen Hauptstadt hatte eine internationale Schutztruppe zur militärischen Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine Form angenommen. Frankreich, Großbritannien und einige andere Länder sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Auch Deutschland erklärte sich zu einem Militäreinsatz auf benachbartem Nato-Gebiet bereit./ksr/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Selenskyj Sicherheitsdokument im Grunde bereit für Trump Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Fortschritte in Gesprächen über ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land. Das Papier sei nun "im Grunde bereit" für die Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     