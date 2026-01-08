Zwei Brau-Riesen, ein Signal: Was der Markt jetzt neu einpreist

Die UBS sieht in dem Schritt mehr Wertpotenzial als in klassischen Aktienrückkäufen. Der Rückkauf dürfte den Gewinn je Aktie um rund zwei bis drei Prozent steigern. Zudem sende die frühe Ausübung der Option ein klares Signal, dass das Management mit dem Fortschritt beim Schuldenabbau zufrieden sei. Strategisch sichere sich der Konzern damit die Versorgung mit Dosen, die in den USA den Großteil des Absatzes ausmachen, und verbessere zugleich Kostenkontrolle und Innovationsfähigkeit.

Die Analysten der UBS bleiben für Anheuser-Busch InBev optimistisch. Der Konzern hatte angekündigt, die 49,9 Prozent Minderheitsanteile an seinem US-Metallverpackungsgeschäft für drei Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Fünf Jahre zuvor hatte Anheuser-Busch InBev diese Anteile zum gleichen Preis verkauft, um den Schuldenabbau zu beschleunigen.

Auch mit Blick auf die Cash-Renditen bleibt die Bank zuversichtlich. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet die UBS einen deutlichen freien Cashflow-Überschuss, der zusätzlichen Spielraum für Aktienrückkäufe eröffnet. Die Kaufempfehlung wird bestätigt. Das Zwölf-Monats-Kursziel liegt bei 68 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 25 Prozent entspricht.

Ebenfalls positiv äußert sich die UBS zu Carlsberg

Zwar bleiben die Absatzmengen im vierten Quartal 2025 schwach, größere negative Überraschungen erwartet die Bank jedoch nicht. Für das Gesamtjahr rechnet sie mit einem organischen operativen Ergebniswachstum von rund 3,5 Prozent und liegt damit über dem Marktkonsens.

Getragen wird die Entwicklung laut der Schweizer Banker von Kostensenkungen und einem widerstandsfähigeren Mehrgetränke-Portfolio. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Volumina sieht die Bank Anzeichen für eine nachhaltige Erholung, insbesondere in Asien. Für das Jahr 2026 traut sie Carlsberg ein organisches Umsatzwachstum von gut vier Prozent zu.

Auch finanziell hellt sich das Bild auf. Sinkende Investitionen und Effizienzgewinne im Working Capital dürften den freien Cashflow deutlich stärken. Der Schuldenabbau könnte eine Neubewertung näher an andere europäische Konsumgüterkonzerne auslösen. Die UBS bestätigt daher auch für Carlsberg ihre Kaufempfehlung und nennt ein Kursziel von 1.060 dänischen Kronen (141,86 Euro), was einem Kurspotenzial von rund 30 Prozent entspricht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



