    BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 14500 Pence belassen. Onkologie-Produkte dürften wichtige Umsatztreiber für den Pharmakonzern bleiben, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese sollten den Umsatzrückgang durch Generika für Farxiga in den USA, China und Großbritannien sowie den anhaltenden Umsatzrückgang bei Brilinta und Soliris kompensieren./ck/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 163,6EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 15:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Luisa Hector
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 145
    Kursziel alt: 145
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



