BGH kippt Klausel zu Mindestlaufzeit bei Glasfaser-Verträgen
- BGH erklärt Klausel zu Glasfaservertragslaufzeit unwirksam.
- Mindestlaufzeit beginnt mit Vertragsschluss, nicht Freischaltung.
- Verbraucher können Kündigung jetzt rechtmäßig durchsetzen.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Klausel für unwirksam erklärt, nach der die Mindestlaufzeit bei Glasfaserverträgen erst mit der Freischaltung des Anschlusses beginnt. Der dritte Zivilsenat wies die Revision des beklagten Anbieters zurück und bestätigte damit ein entsprechendes Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. (Az. III ZR 8/25)
Unter Anbietern sei es gängige Praxis, dass die Vertragslaufzeit erst mit der Freischaltung des Glasfaseranschlusses und nicht bei Vertragsschluss beginne, teilt die Verbraucherzentrale mit. Dabei könne der Bau von Glasfaserleitungen von wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr dauern. So verschiebe sich für Verbraucherinnen und Verbraucher auch der Zeitpunkt, zu dem gekündigt werden könne. Ein Anbieterwechsel werde dadurch erst später möglich.
Betroffene können sich an ihren Anbieter wenden
Die Verbraucherschützer sehen in dieser Praxis einen Verstoß gegen die gesetzliche Höchstlaufzeit für Telekommunikationsverträge - und der BGH stimmt ihnen zu. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch seien Klauseln unwirksam, wenn sie eine länger als zwei Jahre bindende Vertragslaufzeit vorsehen. Nach Karlsruher Rechtsprechung beginne die Laufzeit bei Vertragsschluss - und nicht erst bei der Leistungserbringung, betonte das höchste deutsche Zivilgericht.
Das Urteil bringe endlich Rechtssicherheit für Kunden beim Glasfaserausbau, erklärte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der klagenden Verbraucherzentrale. Betroffenen, denen die Kündigung ihres Glasfaservertrages zwei Jahre nach Vertragsschluss bislang widerrechtlich verwehrt worden sei, könnten sich nun erneut an ihre Anbieter wenden, sagt er. "Einen entsprechenden Musterbrief stellen wir ab sofort auf unserer Homepage zur Verfügung."/jml/DP/men
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article6912d6e60580923d0998dafb/1-1-hat-alle-seine-handykunden-im-eigenen-netz.html
--
Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.