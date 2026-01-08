Defizit der Handelsbilanz sackt auf tiefsten Stand seit 2009

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist das chronisch hohe Defizit der Handelsbilanz auch dank geringerer Importe kräftig gesunken. Im Oktober habe der Fehlbetrag im Außenhandel 29,4 Milliarden US-Dollar betragen, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Damit ist das Defizit um 39 Prozent geringer als im Vormonat ausgefallen und hat den tiefsten Wert seit 2009 erreicht.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einem Anstieg des Defizits der Handelsbilanz auf 58,7 Milliarden Dollar gerechnet. Zudem hat das Ministerium die Daten für September revidiert. Der Fehlbetrag lag demnach bei 48,1 Milliarden Dollar, nachdem zuvor 52,8 Milliarden gemeldet worden waren. Wegen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden im vergangenen Jahr ("Shutdown") sind die Daten mit einer Verzögerung veröffentlicht worden.