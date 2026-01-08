DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. LEG liege mit Blick auf Veräußerungen zum Schuldenabbau auf Kurs, wenn auch bei etwas geringerem Tempo, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 65,00EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

