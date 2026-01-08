Aktien New York
Moderate Verluste
- US-Börsen zeigen Zurückhaltung im frühen Handel.
- Dow Jones fällt um 0,1 Prozent auf 48.950 Punkte.
- Nasdaq 100 verliert 0,8 Prozent auf 25.460 Zähler.
NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag ist an den US-Börsen im frühen Handel für die Optimisten nicht viel zu holen gewesen. Nach einem knapp einprozentigen Rücksetzer des Dow Jones Industrial zur Wochenmitte üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda. Der Dow gab in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 48.950 Zähler moderat nach.
Der S&P 500 lag mit 0,2 Prozent im Minus bei 6.910 Punkten. Größer waren die Verluste an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 25.460 Zähler./bek/jha/
Aktiendepot – Update Dezember 2025 - Abschlussbilanz
Ein frohes neues Jahr allerseits!
2025 ist nun auch schon wieder Geschichte und wir sind hoffentlich alle gut und gesund in das neue Jahr 2026 gestartet. Wir werden sehen, wie sich die Börsen und die unterschiedlichen Depots und Erträge im neuen Jahr entwickeln werden.
Nachfolgend gibt es meine Abschlussbilanz für das abgelaufene Jahr 2025:
Dividendenübersicht
Hiermit die finale Übersicht aller Netto-Dividendenerträge für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Dezember:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260104124052-screenshot-2026-01-04-124021.png
Zukäufe/Verkäufe 2025
Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Zielsetzungen
Dies waren meine Zielsetzungen für das abgelaufene Börsenjahr 2025:
„Zielsetzungen für das Jahr 2025
Hierzu benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 3.700 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2025
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).“
Die Dividenden-Rendite bezogen auf das zuletzt investierte Kapital lag mit 4,67 % unter der angepeilten 5 %-Hürde. Aufgrund der sehr hohen Neuinvestitionen von über 14.430 € konnte diese Marke nicht erreicht werden. Nehme ich dagegen einen Mittelwert von 80.000 €, dann wurde auch dieses Ziel erreicht. Immer eine Frage der Sichtweise 😉
Jedenfalls bin ich mit diesen Werten und auch den Entwicklungen im Allgemeinen sehr zufrieden und kann weiterhin beruhigt schlafen.
Zielsetzungen für das neue Börsenjahr 2026
Für das neu angebrochene Börsenjahr benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
Euch allen vielen Dank für die regelmäßigen Depotupdates und alles Gute und viel Erfolg für 2026!
Rückblick in vergangene Zeiten - 2025 war ein Erfolg!
Erst einmal Danke an die Harten im Forum (sorry, ich spreche nur die mir Bekannten Gesichter mit Depot- Gewichtung an, ohne die anderen User zu diskriminieren - den ein Thread funktioniert nur mit Usern, Danke an allen „Schreiberlingen“! !!)
Timburg - Dein Thread, wenn auch die Ruhephase eintritt, weitermachen und ab und zu etwas Börsenluft schnuppern.
Zwar nicht nur hinsichtlich der Finanzen, wir sind auch Alle gesund geblieben.
Als Rentner wurden die Depots schon vor einigen Tagen/ Monaten/ Jahre bereits aufgebaut, allerdings an die Entnahmephase denke ich noch nicht.
Dieses Jahr erbrachte für mich den erhofften Durchbruch: Mit Blick auf das Jahr 2026 deuten alle technischen Indikatoren und saisonalen Faktoren auf eine anhaltende Stärke der EDELMETALLE hin.
Darauf schliesst auch meine seit Jahren gehaltene Uran und Edelmetallwerte, welche endlich erwacht sind und den Ertrag nach dem Pik im Oktober mit dem VK erbrachten. Werden wieder eingesammelt!
China dominiert nicht nur den Bereich der Seltenen Erden – es ist auch in der Edelmetallbranche z.B. SILBER unverzichtbar geworden. (Photovoltaik/ Batterien/ Elektronik als Industriemetall !!!)
Seltene Erden symbolisierten jahrelang Chinas Macht über strategische Mineralien. Ein weiteres Metall ist die Grundlage nahezu jeder grünen Technologie: Kupfer und nicht nur in der Rüstungsentwicklung das Edelmetall Silber welches zum Industriemetall wird. Ohne Kupfer und Silber stehen Windparks still, Elektroautos bleiben in der Entwicklungsphase und Rechenzentren werden nie an das Stromnetz angeschlossen.
Die Aufstockungen von Zijim (02899.HK) als Gold, Blei, Zink und weiteren Metallen im ERZ und Fresnillo als Topsilberproduzenten erbrachten das Sahnehäufchen beim Teilverkauf und werden jetzt wieder eingesammelt
Uranium Energy.........../ Endeavour Silver............./ Energy Fuels.................../ NAC Kazatomprom
Performance:...............Die liegt per 30.12.2025 mit ca. 160 bis ca. 283 % über die letzten 4 Jahre mit zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen.
Im Depotverbleib seit vielen Monaten, hier im Thread bekannt und werden weiter gehalten und bei Bedarf aufgestockt
Altria Group..........Aktie… WKN: 200417.........ISIN: US02209S1033
Aroundtown.........Aktie....WKN: A2DW8Z ......ISIN: LU1673108939
Fuchs...................Aktie.....WKN: A3E5D5........ISIN: DE000A3E5D56
Lang & Schwarz..Aktie......WKN: LS1LUS........ISIN: DE000LS1LUS9
Shelly Group........Aktie…..WKN: A2DGX9…… ISIN: BG1100003166
Synektik...............Aktie…..WKN: A1JD4W......ISIN: PLSNKTK00019
Talanx..................Aktie......WKN: TLX100........ISIN: DE000TLX1005
UnitedHealth.......Aktie......WKN: 869561.......ISIN: US91324P1021
Neu im Depot in 2025 Aktien mit Zukunft:
Moderna........Aktie.........WKN: A2N9D9...........ISIN: US60770K1079
Rolls Royce....Aktie........WKN: A1H81L............ISIN: GB00B63H8491
Studsvik........Aktie.........WKN: 659213.............ISIN: SE0000653230
Teva Pharma..ADR…....…WKN: 883035.............ISIN: US8816242098
Warsaw Stock.Aktie.....WKN: A1C7YU..............ISIN: PLGPW0000017
Neuankömmlinge fanden in das Depot, ob der Fortbestand gesichert ist, entscheidet die Zukunft:
Innovative Properti... Aktie......WKN: A2DGXH.........ISIN: US45781V1017 ca. 15 % Divi als Rendite ?!
Norbit.......................Aktie.......WKN: A2PMG8.........ISIN: NO0010 856511
Yellow Cake.............Aktie........WKN: A2JEX5..........ISIN: JE00BF50RG45
Wir versuchen gerade dem kalten Europa wieder einmal den Rücken zu zuwenden und sind auf Achse zur Karibik.
Allen daheim gebliebenen ein gutes Gelingen und natürlich Euch einen guten Rutsch und ein gesundes / erfolgreiches Jahr 2026.
Weiterhin ein gutes Gelingen, Gruss RS
Frohes Neues 2026 🙂🙃
2025 war nicht mein Jahr !! Bin letzten Endes bei -1,1% rausgekommen 😡
31.12.:
Cash-Anteil 21,5%
Hauptdepot 60%
Spekudepot 18,5%
Jahres-Performance, bzw. seit Kauf dieses Jahr:
Hauptdepot:
Woori Financial +81,8%
Spekudepot:
Madrigal + 67,9%
- Top-Performer Financials aus Südkorea & Kolumbien, dazu wie fast immer TSM, mittlerweile bei ca +450% seit Kauf. Kaum AI im Depot
- wieder mal Schwächen bei den soliden Depotankern NVO, PEP, UNP, PFI, Rational. APD mittlerweile veräußert. Meine Geduld bei dem einen oder anderen Anker neigt sich dem Ende zu...evtl PEP raus, dafür werthaltigs Vilkyskiu Pienine rein (wenn Limit bedient wird, bei Merko Ehitus bin ich Anfang des Jahres äußerst knapp am Kauf "vorbeigeschrammt"😡)
- insbesondere Depot-Schwergewichte wie Rational & NVO sind schlecht gelaufen
- Hellofresh ist auch nur noch im Depot, weil ich den Freibetrag noch nicht voll ausgeschöpft hatte, ist mental bereits abgeschrieben
Leider wieder auch einige Trades, die nicht aufgegangen sind - da hab ich noch "Room to Improve" - Stride, Docusign, United Health
VG
jwalli