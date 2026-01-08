BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Rückrufe von Babymilchpulver beträfen nun mehr Regionen und Marken, dies schade dem Umsatz und nutze der Konkurrenz, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 79,74EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
