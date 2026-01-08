BERENBERG stuft GSK auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 1660 Pence belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien Medikamente in den Bereichen HIV, Atemwegserkrankungen und Onkologie, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Shingrix und Arexvy indes rechnet sie mit Umsatzrückgängen. Weitere Wachstumstreiber könnten neue Details zu laufenden Phase-III-Studien sein./ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 21,92EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16,6

Kursziel alt: 16,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

