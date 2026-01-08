    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber der Schweizer im Pharmabereich seien Vabysmo, Phesgo und Ocrevus. Diese dürften den Umsatzrückgang durch Actemra-Biosimilars mehr als ausgleichen, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich Diagnostik prognostiziert sie zudem ein Wachstum von 4 Prozent, da die Auswirkungen der Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen allmählich nachließen. Wichtig sei zudem 2026 auch die Zulassungen für Giredestrant bei Brustkrebs und Fenebrutinib bei Multipler Sklerose./ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 363,5EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Luisa Hector
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 320
    Kursziel alt: 320
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



