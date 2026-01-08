Börsen Start Update
Börsenstart USA - 08.01. - US Tech 100 schwach -0,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.039,19 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Merck & Co +2,42 %, Travelers Companies +2,02 %, Honeywell International +1,54 %, Unitedhealth Group +1,46 %, Coca-Cola +1,34 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,06 %, Apple -1,52 %, Cisco Systems -1,42 %, Walmart -1,26 %, Microsoft -0,98 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.437,04 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Costco Wholesale +2,89 %, Monster Beverage +2,65 %, Coca-Cola Europacific Partners +2,54 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,39 %, American Electric Power +2,37 %
Flop-Werte: Datadog Registered (A) -4,57 %, Autodesk -4,56 %, Applied Materials -4,41 %, Western Digital -4,35 %, Micron Technology -4,31 %
Der S&P 500 steht bei 6.909,15 PKT und verliert bisher -0,18 %.
Top-Werte: Huntington Ingalls Industries +5,96 %, Generac Holdings +5,06 %, Aptiv Swiss Holdings Limited Registered +4,68 %, Ford Motor +4,22 %, Brown-Forman Registered (B) +4,21 %
Flop-Werte: Arista Networks -6,01 %, Datadog Registered (A) -4,57 %, Autodesk -4,56 %, Applied Materials -4,41 %, Western Digital -4,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.