Börsenstart USA - 08.01. - US Tech 100 schwach -0,86 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.039,19 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Merck & Co +2,42 %, Travelers Companies +2,02 %, Honeywell International +1,54 %, Unitedhealth Group +1,46 %, Coca-Cola +1,34 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,06 %, Apple -1,52 %, Cisco Systems -1,42 %, Walmart -1,26 %, Microsoft -0,98 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.437,04 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Costco Wholesale +2,89 %, Monster Beverage +2,65 %, Coca-Cola Europacific Partners +2,54 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,39 %, American Electric Power +2,37 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -4,57 %, Autodesk -4,56 %, Applied Materials -4,41 %, Western Digital -4,35 %, Micron Technology -4,31 %

Der S&P 500 steht bei 6.909,15 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: Huntington Ingalls Industries +5,96 %, Generac Holdings +5,06 %, Aptiv Swiss Holdings Limited Registered +4,68 %, Ford Motor +4,22 %, Brown-Forman Registered (B) +4,21 %

Flop-Werte: Arista Networks -6,01 %, Datadog Registered (A) -4,57 %, Autodesk -4,56 %, Applied Materials -4,41 %, Western Digital -4,35 %