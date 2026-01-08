Arista Networks Aktie im freien Fall - -6,01 % - 08.01.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Arista Networks Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,00 % hinzunehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Arista Networks Aktie. Sie fällt um -6,01 % auf 106,75€. Die Talfahrt der Arista Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 106,75€, mit einem Minus von -6,01 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arista Networks einen Rückgang von -2,84 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Arista Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,84 % 1 Monat +0,62 % 3 Monate -11,00 % 1 Jahr -0,69 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,99 Mrd.EUR € wert.

Arista Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.