    Kaufland ruft Spinat wegen möglicher Plastikteilchen zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufland ruft K-Classic Spinat wegen Plastik zurück.
    • Betroffen: 1.000g Packung, MHD Oktober 2027.
    • Rückgabe in allen Kaufland-Filialen möglich.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Wegen möglicher Fremdkörper aus Plastik in Tiefkühlspinat ruft der Discounter Kaufland ein Produkt seiner Eigenmarke zurück. Es handele sich um K-Classic Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren, 1.000 Gramm, mit der Identifikationsnummer GTIN 4337185811425 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oktober 2027, teilte das Unternehmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit.

    Das betroffene Produkt betreffe die Charge L5435 DD. Es wurde in ganz Deutschland verkauft und stammt von dem belgischen Hersteller Flanders Best NV. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Plastikfremdkörper enthalten seien. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Spinat nicht essen. Das entsprechende Produkt wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Es kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden./ols/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
