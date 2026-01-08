    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Wenig Bewegung - Rüstungsaktien gesucht

    • US-Börsen zeigen Zurückhaltung vor Arbeitsmarktbericht.
    • Dow Jones leicht im Plus, S&P 500 und Nasdaq fallen.
    • Rüstungsaktien profitieren von erhöhtem Militärbudget.
    ROUNDUP/Aktien New York - Wenig Bewegung - Rüstungsaktien gesucht
    NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag ist an den US-Börsen im frühen Handel für die Optimisten nicht viel zu holen gewesen. Nach einem knapp einprozentigen Rücksetzer des Dow Jones Industrial zur Wochenmitte üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda. Der Dow lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 49.053 Zählern.

    Der S&P 500 gab hingegen um 0,1 Prozent auf 6.913 Punkte nach. Größer waren die Verluste an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 25.459 Zähler.

    Auch deutliche Kursgewinne im Rüstungssektor konnten das Gesamtbild in New York nicht aufhellen. Die Branchenwerte erholten sich davon, dass sie am Vortag noch unter dem von US-Präsident Donald Trump geplanten Verbot von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen gelitten hatten. Nun drängt in den Vordergrund, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöht werden soll.

    Unter Anlegern kam daraufhin wieder Fantasie auf für die möglichen Profiteure höherer Rüstungsbudgets. Die Aktien US-amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin , RTX , L3Harris oder Northrop Grumman legten zwischen 5 und 10 Prozent zu.

    Unter Druck gerieten mit minus 6,5 Prozent die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa , die von der Bank JPMorgan auf "Underweight" abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommenden Quartalsbilanzen in der Branche Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,57 % und einem Kurs von 457,6 auf Tradegate (08. Januar 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um +9,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 104,28 Mrd..

    Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.




