ROUNDUP/Aktien New York
Wenig Bewegung - Rüstungsaktien gesucht
- US-Börsen zeigen Zurückhaltung vor Arbeitsmarktbericht.
- Dow Jones leicht im Plus, S&P 500 und Nasdaq fallen.
- Rüstungsaktien profitieren von erhöhtem Militärbudget.
NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag ist an den US-Börsen im frühen Handel für die Optimisten nicht viel zu holen gewesen. Nach einem knapp einprozentigen Rücksetzer des Dow Jones Industrial zur Wochenmitte üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda. Der Dow lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 49.053 Zählern.
Der S&P 500 gab hingegen um 0,1 Prozent auf 6.913 Punkte nach. Größer waren die Verluste an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 25.459 Zähler.
Auch deutliche Kursgewinne im Rüstungssektor konnten das Gesamtbild in New York nicht aufhellen. Die Branchenwerte erholten sich davon, dass sie am Vortag noch unter dem von US-Präsident Donald Trump geplanten Verbot von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen gelitten hatten. Nun drängt in den Vordergrund, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöht werden soll.
Unter Anlegern kam daraufhin wieder Fantasie auf für die möglichen Profiteure höherer Rüstungsbudgets. Die Aktien US-amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin , RTX , L3Harris oder Northrop Grumman legten zwischen 5 und 10 Prozent zu.
Unter Druck gerieten mit minus 6,5 Prozent die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa , die von der Bank JPMorgan auf "Underweight" abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommenden Quartalsbilanzen in der Branche Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie
Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,57 % und einem Kurs von 457,6 auf Tradegate (08. Januar 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um +9,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 104,28 Mrd..
Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Aktiendepot – Update Dezember 2025 - Abschlussbilanz
Ein frohes neues Jahr allerseits!
2025 ist nun auch schon wieder Geschichte und wir sind hoffentlich alle gut und gesund in das neue Jahr 2026 gestartet. Wir werden sehen, wie sich die Börsen und die unterschiedlichen Depots und Erträge im neuen Jahr entwickeln werden.
Nachfolgend gibt es meine Abschlussbilanz für das abgelaufene Jahr 2025:
Dividendenübersicht
Hiermit die finale Übersicht aller Netto-Dividendenerträge für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Dezember:
Zukäufe/Verkäufe 2025
Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Zielsetzungen
Dies waren meine Zielsetzungen für das abgelaufene Börsenjahr 2025:
„Zielsetzungen für das Jahr 2025
Hierzu benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 3.700 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2025
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).“
Die Dividenden-Rendite bezogen auf das zuletzt investierte Kapital lag mit 4,67 % unter der angepeilten 5 %-Hürde. Aufgrund der sehr hohen Neuinvestitionen von über 14.430 € konnte diese Marke nicht erreicht werden. Nehme ich dagegen einen Mittelwert von 80.000 €, dann wurde auch dieses Ziel erreicht. Immer eine Frage der Sichtweise 😉
Jedenfalls bin ich mit diesen Werten und auch den Entwicklungen im Allgemeinen sehr zufrieden und kann weiterhin beruhigt schlafen.
Zielsetzungen für das neue Börsenjahr 2026
Für das neu angebrochene Börsenjahr benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
Euch allen vielen Dank für die regelmäßigen Depotupdates und alles Gute und viel Erfolg für 2026!
Rückblick in vergangene Zeiten - 2025 war ein Erfolg!
Erst einmal Danke an die Harten im Forum (sorry, ich spreche nur die mir Bekannten Gesichter mit Depot- Gewichtung an, ohne die anderen User zu diskriminieren - den ein Thread funktioniert nur mit Usern, Danke an allen „Schreiberlingen“! !!)
Timburg - Dein Thread, wenn auch die Ruhephase eintritt, weitermachen und ab und zu etwas Börsenluft schnuppern.
Zwar nicht nur hinsichtlich der Finanzen, wir sind auch Alle gesund geblieben.
Als Rentner wurden die Depots schon vor einigen Tagen/ Monaten/ Jahre bereits aufgebaut, allerdings an die Entnahmephase denke ich noch nicht.
Dieses Jahr erbrachte für mich den erhofften Durchbruch: Mit Blick auf das Jahr 2026 deuten alle technischen Indikatoren und saisonalen Faktoren auf eine anhaltende Stärke der EDELMETALLE hin.
Darauf schliesst auch meine seit Jahren gehaltene Uran und Edelmetallwerte, welche endlich erwacht sind und den Ertrag nach dem Pik im Oktober mit dem VK erbrachten. Werden wieder eingesammelt!
China dominiert nicht nur den Bereich der Seltenen Erden – es ist auch in der Edelmetallbranche z.B. SILBER unverzichtbar geworden. (Photovoltaik/ Batterien/ Elektronik als Industriemetall !!!)
Seltene Erden symbolisierten jahrelang Chinas Macht über strategische Mineralien. Ein weiteres Metall ist die Grundlage nahezu jeder grünen Technologie: Kupfer und nicht nur in der Rüstungsentwicklung das Edelmetall Silber welches zum Industriemetall wird. Ohne Kupfer und Silber stehen Windparks still, Elektroautos bleiben in der Entwicklungsphase und Rechenzentren werden nie an das Stromnetz angeschlossen.
Die Aufstockungen von Zijim (02899.HK) als Gold, Blei, Zink und weiteren Metallen im ERZ und Fresnillo als Topsilberproduzenten erbrachten das Sahnehäufchen beim Teilverkauf und werden jetzt wieder eingesammelt
Uranium Energy.........../ Endeavour Silver............./ Energy Fuels.................../ NAC Kazatomprom
Performance:...............Die liegt per 30.12.2025 mit ca. 160 bis ca. 283 % über die letzten 4 Jahre mit zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen.
Im Depotverbleib seit vielen Monaten, hier im Thread bekannt und werden weiter gehalten und bei Bedarf aufgestockt
Altria Group..........Aktie… WKN: 200417.........ISIN: US02209S1033
Aroundtown.........Aktie....WKN: A2DW8Z ......ISIN: LU1673108939
Fuchs...................Aktie.....WKN: A3E5D5........ISIN: DE000A3E5D56
Lang & Schwarz..Aktie......WKN: LS1LUS........ISIN: DE000LS1LUS9
Shelly Group........Aktie…..WKN: A2DGX9…… ISIN: BG1100003166
Synektik...............Aktie…..WKN: A1JD4W......ISIN: PLSNKTK00019
Talanx..................Aktie......WKN: TLX100........ISIN: DE000TLX1005
UnitedHealth.......Aktie......WKN: 869561.......ISIN: US91324P1021
Neu im Depot in 2025 Aktien mit Zukunft:
Moderna........Aktie.........WKN: A2N9D9...........ISIN: US60770K1079
Rolls Royce....Aktie........WKN: A1H81L............ISIN: GB00B63H8491
Studsvik........Aktie.........WKN: 659213.............ISIN: SE0000653230
Teva Pharma..ADR…....…WKN: 883035.............ISIN: US8816242098
Warsaw Stock.Aktie.....WKN: A1C7YU..............ISIN: PLGPW0000017
Neuankömmlinge fanden in das Depot, ob der Fortbestand gesichert ist, entscheidet die Zukunft:
Innovative Properti... Aktie......WKN: A2DGXH.........ISIN: US45781V1017 ca. 15 % Divi als Rendite ?!
Norbit.......................Aktie.......WKN: A2PMG8.........ISIN: NO0010 856511
Yellow Cake.............Aktie........WKN: A2JEX5..........ISIN: JE00BF50RG45
Wir versuchen gerade dem kalten Europa wieder einmal den Rücken zu zuwenden und sind auf Achse zur Karibik.
Allen daheim gebliebenen ein gutes Gelingen und natürlich Euch einen guten Rutsch und ein gesundes / erfolgreiches Jahr 2026.
Weiterhin ein gutes Gelingen, Gruss RS
Frohes Neues 2026 🙂🙃
2025 war nicht mein Jahr !! Bin letzten Endes bei -1,1% rausgekommen 😡
31.12.:
Cash-Anteil 21,5%
Hauptdepot 60%
Spekudepot 18,5%
Jahres-Performance, bzw. seit Kauf dieses Jahr:
Hauptdepot:
Woori Financial +81,8%
Spekudepot:
Madrigal + 67,9%
- Top-Performer Financials aus Südkorea & Kolumbien, dazu wie fast immer TSM, mittlerweile bei ca +450% seit Kauf. Kaum AI im Depot
- wieder mal Schwächen bei den soliden Depotankern NVO, PEP, UNP, PFI, Rational. APD mittlerweile veräußert. Meine Geduld bei dem einen oder anderen Anker neigt sich dem Ende zu...evtl PEP raus, dafür werthaltigs Vilkyskiu Pienine rein (wenn Limit bedient wird, bei Merko Ehitus bin ich Anfang des Jahres äußerst knapp am Kauf "vorbeigeschrammt"😡)
- insbesondere Depot-Schwergewichte wie Rational & NVO sind schlecht gelaufen
- Hellofresh ist auch nur noch im Depot, weil ich den Freibetrag noch nicht voll ausgeschöpft hatte, ist mental bereits abgeschrieben
Leider wieder auch einige Trades, die nicht aufgegangen sind - da hab ich noch "Room to Improve" - Stride, Docusign, United Health
VG
jwalli