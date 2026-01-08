Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
Für Sie zusammengefasst
- Vier Zivilisten in der Ukraine durch Angriffe getötet.
- Drohnenangriff in Beryslaw fordert ein Todesopfer.
- Russland führt seit Jahren einen Angriffskrieg in der Ukraine.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
CHERSON (dpa-AFX) - Im Süden der Ukraine sind vier Zivilisten nach Behördenangaben durch russische Angriffe getötet worden. Bei einem Drohnenangriff bei der Gemeinde Beryslaw im Gebiet Cherson kam demnach ein Mann ums Leben, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Prokudin bei Telegram. Ein weiterer sei verletzt worden.
Drei Menschen wurden demnach bei einem Angriff auf einen zentralen Teil der Stadt Cherson getötet, einer von ihnen sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Demnach wurden dort noch zwei weitere Personen verletzt.
Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/men
