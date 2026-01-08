    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVoltabox AktievorwärtsNachrichten zu Voltabox
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Voltabox übernimmt KOMITEC: Wachstum im EMS-Bereich 2026 beschleunigt

    Mit der vollständigen Übernahme der KOMITEC electronics GmbH setzt Voltatron AG ein klares Wachstumssignal im EMS-Markt und stärkt Kapazitäten, Technologiekompetenz und Liefersicherheit.

    Voltabox übernimmt KOMITEC: Wachstum im EMS-Bereich 2026 beschleunigt
    Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
    • Voltatron AG übernimmt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH, um das Wachstum im Bereich EMS zu beschleunigen.
    • Die Übernahme ist Teil der M&A-Wachstumsstrategie und erfolgt durch eine Kombination aus Geldzahlung und Ausgabe neuer Aktien.
    • KOMITEC bringt zusätzliche Kapazitäten und Kompetenzen in Elektronikentwicklung sowie in der Mittel- und Großserienfertigung in die Gruppe ein.
    • Für 2026 plant der Konzern einen Umsatz zwischen 47 Mio. € und 51 Mio. €, mit einer operativen Rohertragsmarge von 37 % bis 44 % und einer EBITDA-Marge von 7 % bis 10 %.
    • KOMITEC wurde 1992 gegründet, beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von ca. 17,5 Mio. €; das Unternehmen verfügt über moderne Produktionsstätten in Zwönitz und Bulgarien.
    • Die Übernahme stärkt die Position von Voltatron im Markt für industrielle Elektroniklösungen und erhöht die Produktionskapazitäten sowie die Liefersicherheit.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 - Geschäftsbericht 2025, bei Voltabox ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von Voltabox lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,43 % im Plus.


    Voltabox

    +4,82 %
    +15,79 %
    +5,42 %
    +5,20 %
    +362,10 %
    +355,86 %
    +26,98 %
    -81,22 %
    ISIN:DE000A2E4LE9WKN:A2E4LE





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Voltabox übernimmt KOMITEC: Wachstum im EMS-Bereich 2026 beschleunigt Mit der vollständigen Übernahme der KOMITEC electronics GmbH setzt Voltatron AG ein klares Wachstumssignal im EMS-Markt und stärkt Kapazitäten, Technologiekompetenz und Liefersicherheit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     