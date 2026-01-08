Voltabox übernimmt KOMITEC: Wachstum im EMS-Bereich 2026 beschleunigt

Voltatron AG übernimmt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH, um das Wachstum im Bereich EMS zu beschleunigen.

Die Übernahme ist Teil der M&A-Wachstumsstrategie und erfolgt durch eine Kombination aus Geldzahlung und Ausgabe neuer Aktien.

KOMITEC bringt zusätzliche Kapazitäten und Kompetenzen in Elektronikentwicklung sowie in der Mittel- und Großserienfertigung in die Gruppe ein.

Für 2026 plant der Konzern einen Umsatz zwischen 47 Mio. € und 51 Mio. €, mit einer operativen Rohertragsmarge von 37 % bis 44 % und einer EBITDA-Marge von 7 % bis 10 %.

KOMITEC wurde 1992 gegründet, beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von ca. 17,5 Mio. €; das Unternehmen verfügt über moderne Produktionsstätten in Zwönitz und Bulgarien.

Die Übernahme stärkt die Position von Voltatron im Markt für industrielle Elektroniklösungen und erhöht die Produktionskapazitäten sowie die Liefersicherheit.

Der nächste wichtige Termin, Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 - Geschäftsbericht 2025, bei Voltabox ist am 16.04.2026.

Der Kurs von Voltabox lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,43 % im Plus.





