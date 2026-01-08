Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom

Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen und einem anhaltenden Abwärtstrend gibt es Kaufempfehlungen von Analysten, die weiteres Kurspotenzial sehen. Die Telekom hat sich relativ zum DAX abgekoppelt, jedoch bleibt die langfristige Perspektive positiv, unterstützt durch eine mögliche Rendite von 13% pro Jahr.