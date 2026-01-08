Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten der Bank of America bewerten die Aktie positiv für die KI-Infrastruktur. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von 10%, jedoch gibt es Gewinnmitnahmen. AIXTRONs Maschinen gelten als essenziell für die nächste Generation von Halbleitern, was die langfristigen Perspektiven stärkt.