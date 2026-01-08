Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 1
Performance 1M: +13,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten der Bank of America bewerten die Aktie positiv für die KI-Infrastruktur. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von 10%, jedoch gibt es Gewinnmitnahmen. AIXTRONs Maschinen gelten als essenziell für die nächste Generation von Halbleitern, was die langfristigen Perspektiven stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 2
Performance 1M: +11,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie erreichte ein 5-Jahres-Hoch bei 42,04 EUR, unterstützt durch positive Analystenbewertungen und eine geringe Short-Quote. Die Prognosen für das KI-Segment wurden angehoben, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 3
Performance 1M: -0,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen und einem anhaltenden Abwärtstrend gibt es Kaufempfehlungen von Analysten, die weiteres Kurspotenzial sehen. Die Telekom hat sich relativ zum DAX abgekoppelt, jedoch bleibt die langfristige Perspektive positiv, unterstützt durch eine mögliche Rendite von 13% pro Jahr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 4
Performance 1M: +11,78 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 5
Performance 1M: +18,93 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 6
Performance 1M: +9,09 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 7
Performance 1M: +1,12 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 8
Performance 1M: -1,94 %
