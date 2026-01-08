Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 1
Performance 1M: +2,80 %
Performance 1M: +2,80 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 2
Performance 1M: +3,49 %
Performance 1M: +3,49 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 3
Performance 1M: +11,75 %
Performance 1M: +11,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie erreichte ein 5-Jahres-Hoch bei 42,04 EUR, unterstützt durch positive Analystenbewertungen und eine geringe Short-Quote. Die Prognosen für das KI-Segment wurden angehoben, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Hermes International
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 4
Performance 1M: -2,83 %
Performance 1M: -2,83 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 5
Performance 1M: +9,99 %
Performance 1M: +9,99 %
Bayer
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 6
Performance 1M: +15,11 %
Performance 1M: +15,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer Kursentwicklung von -X% in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger die Aktie als günstig bewertet und erwarten ein Potenzial nach oben, insbesondere durch die Agrarsparte und laufende Patentklagen, die als mögliche Katalysatoren für Kursgewinne betrachtet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 7
Performance 1M: -0,89 %
Performance 1M: -0,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen und einem anhaltenden Abwärtstrend gibt es Kaufempfehlungen von Analysten, die weiteres Kurspotenzial sehen. Die Telekom hat sich relativ zum DAX abgekoppelt, jedoch bleibt die langfristige Perspektive positiv, unterstützt durch eine mögliche Rendite von 13% pro Jahr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 8
Performance 1M: +10,87 %
Performance 1M: +10,87 %
adidas
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 9
Performance 1M: -2,90 %
Performance 1M: -2,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine negative Kursentwicklung. Kritische Stimmen bemängeln die Unternehmensführung und die Produktstrategie, während einige Anleger die Aktie als unterbewertet ansehen. Bedenken über fehlende Insiderkäufe und die Marktposition im Vergleich zu Wettbewerbern sind ebenfalls präsent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 10
Performance 1M: +18,19 %
Performance 1M: +18,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die bevorstehende Ausschreibung für einen neuen Kampfpanzertyp und die starke Kursentwicklung der letzten 14 Tage, die von einem Rekordvolumen begleitet wird, stärken das Vertrauen in die Aktie. Anleger sehen eine massive Umschichtung von Kapital aus den USA in europäische Rüstungsunternehmen, was Rheinmetall zugutekommt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 11
Performance 1M: -3,10 %
Performance 1M: -3,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte