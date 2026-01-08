Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 08.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.01.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Logitech International
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 1
Performance 1M: -16,45 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 2
Performance 1M: +9,15 %
ABB
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 3
Performance 1M: +5,38 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 4
Performance 1M: -1,93 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +8,89 %
