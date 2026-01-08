Inflation, Proteste, Wirtschaftskrise: Die (fast) schwächste Währung der Welt

Der Verfall ist kein kurzfristiger Schock, sondern das Ergebnis jahrelanger Erosion. Sanktionen, Missmanagement und strukturelle Schwächen haben das Vertrauen in die Währung ausgehöhlt. Im vergangenen Jahr verlor der Rial rund 45 Prozent an Wert und verzeichnete damit die schlechteste Performance gegenüber dem US-Dollar nach dem venezolanischen Bolivar .

Der iranische Rial steht sinnbildlich für die tiefe Krise der iranischen Wirtschaft. In den letzten Tagen ist die Landeswährung auf dem freien Markt auf ein neues historisches Tief von mehr als 1,48 Millionen Rial je US-Dollar abgesackt. Das hat für Millionen Menschen unmittelbare Folgen: Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff, die größtenteils importiert werden, werden für breite Teile der Bevölkerung unbezahlbar.

Der schwache Rial hat zur Folge, dass sich viele Iraner in US-Dollar, Gold oder Immobilien flüchten, was den Druck auf die Währung weiter erhöht. Besonders belastend wirkt die Abhängigkeit von Importen. Der Iran bezieht einen Großteil grundlegender Güter aus dem Ausland – von Weizen über Speiseöl bis zu pharmazeutischen Vorprodukten. Mit jeder Abwertung verteuern sich diese Importe weiter. Gleichzeitig hat eine mehrjährige Dürre die heimische Landwirtschaft geschwächt, wodurch der Preisdruck zusätzlich steigt. Die Inflation lag zuletzt bei über 42 Prozent, bei Lebensmitteln sogar deutlich darüber.

Hinzu kommt ein politisch verursachter Vertrauensschock. Nach dem Scheitern neuer Gespräche über das iranische Atomprogramm und der erneuten Verschärfung internationaler Sanktionen ist die Hoffnung auf Entlastung nahezu verschwunden. Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen 2018 markierte einen Wendepunkt. Die seitdem ausgeweitete Sanktionspolitik hat den Iran vom globalen Finanzsystem weitgehend abgeschnitten und den Ölverkauf und Zufluss von Kapital und Technologie abgewürgt.

Die jüngste Eskalation im Sommer 2025 – inklusive massiver Luftangriffe auf militärische und nukleare Einrichtungen – verschärfte die Lage weiter. Mit der Reaktivierung umfassender UN-Sanktionen im Herbst wurden erneut Vermögenswerte eingefroren und der Handel zusätzlich eingeschränkt. Für die Währung bedeutete das einen weiteren Vertrauensverlust.

Ein Brandbeschleuniger ist auch das eigene Wirtschaftssystem. Mehrere offizielle Wechselkurse, staatliche Subventionen und privilegierte Importregelungen zur Belohnung loyaler Wirtschaftsakteure haben Korruption begünstigt und Marktverzerrungen verstärkt. Die Regierung kündigte zwar an, diese Strukturen zu reformieren, doch kurzfristig drohen weitere Preissteigerungen – etwa durch höhere Benzinpreise und geplante Steuererhöhungen.

Der soziale Druck entlädt sich zunehmend auf der Straße. Händler, Arbeiter und Studenten protestieren nicht mehr nur gegen Teuerung, sondern stellen offen die politische Führung infrage. Dass selbst staatliche Stellen inzwischen Fehlsteuerung und wirtschaftliche Versäumnisse einräumen, zeigt die Tiefe der Krise.

Der Rial ist damit weit mehr als eine schwache Währung. Er ist zum Seismografen eines Systems geworden, das unter Sanktionen, Inflation und Vertrauensverlust leidet. Ohne grundlegende Änderungen, eine politische Öffnung nach außen und tiefgreifende Reformen im Inneren, droht der Abwärtstrend anzuhalten – mit unkalkulierbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen für den Iran.

Quelle: Bonbast.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion