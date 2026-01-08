Western Digital - Aktie gerät unter Druck -8,61 % - 08.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Sie fällt um -8,61 % auf 156,90€. Die Talfahrt der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 156,90€, mit einem Minus von -8,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Obwohl die Western Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +64,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +14,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,96 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,96 % 1 Monat +17,43 % 3 Monate +64,84 % 1 Jahr +265,75 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 342 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,59 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.