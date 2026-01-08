Endeavour Silver produziert 6.486.661 Unzen Silber und 37.164 Unzen Gold, insgesamt 11,2 Millionen Unzen Silberäquivalent im Jahr 2025

Vancouver, Kanada - 8. Januar 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR) meldet für das Gesamtjahr 2025 eine Produktion von 6.486.661 Unzen („oz“) Silber und 37.164 Unzen Gold, was zusammen mit der Produktion von Basismetallen einer Silberäquivalentproduktion(1) („AgÄq“) von 11,2 Millionen Unzen entspricht. Die Produktion im vierten Quartal 2025 belief sich auf 2.030.206 Unzen Silber, 13.785 Unzen Gold und eine AgÄq-Produktion von 3,8 Millionen Unzen. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

„Endeavour hat 2025 ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum erzielt, das durch eine Rekord- Silberäquivalentproduktion und den erfolgreichen Hochlauf in Terronera gekennzeichnet war“, kommentierte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Das Engagement unseres Teams für operative Exzellenz und strategische Investitionen hat uns in die Lage versetzt, erhebliche Werte für unsere Stakeholder zu erschließen, während wir unser Portfolio weiter ausbauen und unsere finanzielle Basis stärken. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf diszipliniertes Wachstum und die Schaffung langfristiger Werte.“

4. Quartal 2025 - Produktionsübersicht

- Terronera erklärt kommerzielle Produktion: Die kommerzielle Produktion in Terronera wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025 hier). Während der Hochlaufphase auf volle Kapazität erzielte Terronera eine konstante Produktion ohne nennenswerte Ausfälle und durchschnittliche Gewinnungsraten von 82,6 % für Silber und 72,5 % für Gold.

- Guanaceví hält stabilen Durchsatz aufrecht: Aufgrund leicht niedrigerer Silbergehalte und eines etwas höheren Durchsatzes lag die Silberproduktion leicht unter dem geplanten Bereich, während die Goldproduktion am oberen Ende des Bereichs lag.

- Produktion in Kolpa entspricht den Erwartungen: Der Durchsatz in Kolpa übertraf die Planung, und während die aufbereiteten Silber- und Bleigehalte den Erwartungen entsprachen, lagen die Zinkgehalte unter den Planvorgaben.

- Endgültige Vereinbarung zum Verkauf der Mine Bolañitos: Es wurde eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf der Mine Bolañitos für 30 Millionen US$ in bar und 10 Millionen US$ in Guanajuato Silver-Aktien sowie bis zu 10 Millionen US$ an bedingten Zahlungen bei Erreichen bestimmter Produktionsziele in der Mine Bolañitos geschlossen (siehe Pressemitteilung vom 24. November 2025 hier). Die Mine erzielte im vierten Quartal weiterhin gute Ergebnisse, wobei die Silberproduktion planmäßig verlief und die Goldproduktion aufgrund geringerer Gehalte unter den Planvorgaben lag.

- Metallverkäufe und Lagerbestände: Im vierten Quartal wurden 1.879.937 Unzen Silber und 12.614 Unzen Gold verkauft. Zum 31. Dezember 2025 wurden insgesamt 262.131 Unzen Silber und 736 Unzen Gold in Form von Barren sowie 55.877 Unzen Silber und 861 Unzen Gold in Form von Konzentrat gelagert.

- Abschluss eines Angebots von Wandelanleihen im Wert von 350 Millionen US$: Abschluss eines Angebots von Wandelanleihe im Wert von 350 Millionen US$ und Rückzahlung des Großteils der Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Die verbleibenden Mittel werden für die Weiterentwicklung des Projekts Pitarrilla und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2025 hier).

4. Quartal 2025 - Bergbaubetriebe

Die konsolidierte Silberproduktion belief sich im vierten Quartal 2025 auf 2.030.206 Unzen, was dem Plan entspricht und 146 % über dem vierten Quartal 2024 liegt, was auf die zusätzliche Produktion in Kolpa und Terronera zurückzuführen ist. In Bolañitos erfolgte im Jahr 2025 eine Verlagerung hin zu höheren Silbergehalten. Guanaceví verzeichnete im Vergleichszeitraum eine geringere Produktion aufgrund des Ausfalls eines Lagerzapfens im August 2024, was Ende Dezember 2024 behoben wurde. Ohne Kolpa und Terronera lag die konsolidierte Silberproduktion um 27 % über dem Wert des vierten Quartals 2024.

Die konsolidierte Goldproduktion belief sich im vierten Quartal 2025 auf 13.785 Unzen und lag damit um 52 % über dem vierten Quartal 2024. Die höhere Goldproduktion ist auf die Hinzufügung von Terronera und eine um 14 % höhere Goldproduktion in der Mine Guanaceví zurückzuführen, die teilweise durch eine um 59 % geringere Produktion in der Mine Bolañitos ausgeglichen wurde. Ohne Terronera lag die konsolidierte Goldproduktion um 38 % unter dem Wert des vierten Quartals 2024.

Im vierten Quartal 2025, nach Bekanntgabe der kommerziellen Produktion mit Wirkung zum 1. Oktober 2025, betrug der Durchsatz von Terronera 154.180 Tonnen, wobei 352.002 Unzen Silber und 8.148 Unzen Gold produziert wurden. Das im Quartal aufbereitete Material hatte einen durchschnittlichen Gehalt von 86 Gramm Silber pro Tonne (g/t) und 2,27 g/t Gold. Im vierten Quartal 2025 verzeichnete Terronera niedrigere Durchschnittsgehalte, da sich die Bergbauaktivitäten strategisch auf Bereiche der Lagerstätte mit niedrigeren Gehalten konzentrierten. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der geplanten Produktionssteigerung und dem Übergang der Mine durch verschiedene Zonen. Mit Blick auf die Zukunft ist geplant, den Betrieb bis zum zweiten Halbjahr 2026 in höhergradige Bereiche zu verlagern, was zu einer deutlichen Verbesserung der Durchschnittsgehalte führen dürfte. Das Team ist weiterhin bestrebt, die Anlagenprozesse zu optimieren und zu verfeinern, um die Metallausbeute zu verbessern und gleichzeitig den Durchsatz stetig zu steigern.

Im vierten Quartal 2025 lag der Durchsatz in Guanaceví um 78 % über dem des vierten Quartals 2024, da die Produktion in Guanaceví im vierten Quartal 2024 durch den Ausfall eines Lagerzapfens beeinträchtigt wurde. Obwohl die Silber- und Goldgehalte um 34 % bzw. 35 % niedriger waren, stieg die Silberproduktion aufgrund des höheren Durchsatzes um 22 % und die Goldproduktion um 14 %. Durchsatz und Gehalte entsprachen den Planvorgaben. Die Erzlieferungen von lokalen Drittanbietern ergänzten weiterhin die Minenproduktion und machten 23 % des vierteljährlichen Durchsatzes der Aufbereitungsanlage aus.

Im vierten Quartal 2025 betrug der Durchsatz von Kolpa 198.830 Tonnen Material, woraus 631.867 Unzen Silber, 5.570 Tonnen Blei und 3.034 Tonnen Zink gewonnen wurden. Das aufbereitete Material wies durchschnittliche Gehalte von 108 g/t Silber, 3,06 % Blei, 1,83 % Zink und 0,20 % Kupfer auf. Während die Silber- und Bleigehalte den Erwartungen des Managements entsprechen, fielen die Zinkgehalte niedriger aus. Bei der Erhöhung der Anlagenkapazität auf 2.500 tpd wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Im vierten Quartal 2025 wurde am Standort ein neuer Zerkleinerungskreislauf in Betrieb genommen und es wurde mit der Installation einer neuen Kugelmühle begonnen, die im ersten Quartal 2026 fertiggestellt werden soll.

Im vierten Quartal 2025 lag der Durchsatz in Bolañitos 12 % unter dem Durchsatz im vierten Quartal 2024. Die Silbergehalte lagen 82 % über denen des Vergleichszeitraums, was zu einer um 60 % höheren Silberproduktion führte, während die Goldgehalte 47 % niedriger ausfielen, was zu einer um 59 % niedrigeren Goldproduktion führte. Der Durchsatz und die Goldgehalte lagen unter den Planvorgaben, während die Silbergehalte pro Unze den Planvorgaben entsprachen. Die Gehaltsunterschiede sind auf den Abbau an verschiedenen Stellen des Erzkörpers zurückzuführen. Der Verkauf von Bolañitos wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen.

Konsolidierte Produktionshighlights für die drei Monate zum 31. Dezember 2025

Drei Monate zum 31. Dezember 2025 2025 2024 % Veränderung Verarbeitete (Tonnen) 551.010 165.591 233 % Produzierte Unzen Silber 2.030.206 824.529 146 % Produzierte Unzen Gold 13.785 9.075 52 % Produzierte Tonnen Blei 5.750 - N/A Produzierte Tonnen Zink 3.034 - N/A Produzierte Tonnen Kupfer 106 - N/A Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 1.967.199 817.292 141 % Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 13.362 8.898 50 % Produzierte Unzen Silberäquivalent1 3.767.713 1.550.529 143 % Verkaufte Unzen Silber 1.879.937 654.519 187 % Verkaufte Unzen Gold 12.614 8.343 51 %

1 Das Silberäquivalent (AgÄq) wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1, eines Blei-Verhältnisses von 60:1, einem Zinkverhältnis von 85:1 und einem Kupferverhältnis von 300:1 zuzüglich Silberunzen oder 30 $/Unze Silber, 2.400 $/Unze Gold, 1.800 $/Tonne Blei, 2.550 $/Tonne Zink und 9.000 $/Tonne Kupfer.

Konsolidierte2,3 Produktionshighlights für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2025

Zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 2025 2024 % Veränderung Verarbeitete (Tonnen) 1.464.590 781.439 87 % Produzierte Unzen Silber 6.486.661 4.471.824 45 % Produzierte Unzen Gold 37.164 39.047 (5 %) Produzierte Tonnen Blei3 14.917 - N/A Produzierte Tonnen Zink3 9.016 - N/A Produzierte Tonnen Kupfer3 284 - N/A Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 6.340.286 4.438.354 43 % Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 36.340 38.327 (5 %) Produzierte Unzen Silberäquivalent1 11.206.378 7.595.584 48 % Verkaufte Unzen Silber 6.321.785 4.645.574 36 % Verkaufte Unzen Gold 36.336 38.522 (6 %)

1 Das Silberäquivalent (AgÄq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 für Silber zu Gold, 60:1 für Blei, 85:1 für Zink und 300:1 für Kupfer zuzüglich Silberunzen oder 30 $/Unze Silber, 2.400 $/Unze Gold, 1.800 $/Tonne Blei, 2.550 $/Tonne Zink und 9.000 $/Tonne Kupfer berechnet.

2 Die Produktion vor Inbetriebnahme von Terronera ist nicht enthalten. Terronera hat am 1. Oktober 2025 die kommerzielle Produktion aufgenommen, daher sind drei Monate der Ergebnisse in den konsolidierten Ergebnissen seit Jahresbeginn enthalten.

3 Die Übernahme von Kolpa wurde am 1. Mai 2025 abgeschlossen, daher sind acht Monate der Ergebnisse in den konsolidierten Ergebnissen seit Jahresbeginn enthalten.

Tabelle mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 31. Dezember 2025 für die in Mexiko betriebenen Minen

Drei Monate zum 31. Dezember 2025 Terronera Guanacevi Bolanitos Verarbeitete Tonnen 154.180 104.380 93.620 Tonnen pro Tag 1.676 1.135 1.018 Produzierte Unzen Silber 352.002 877.554 168.783 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 86 291 66 Silbergewinnungsrate 82,6 % 89,7 % 85,4 % Produzierte Unzen Gold 8.148 3.002 2.636 Goldgehalt in Gramm pro Tonne 2,27 0,99 1,03 Goldgewinnungsrate 72,5 % 90,1 % 84,8 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 1.003.822 1.117.703 379.632

Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

Tabelle mit den Produktionszahlen2 für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 für die in Mexiko betriebenen Minen

Zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 Terronera Guanacevi Bolanitos Verarbeitete Tonnen 154.180 402.992 393.940 Tonnen pro Tag 1.676 1.104 1.079 Produzierte Unzen Silber 352.002 3.915.077 608.388 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 86 334 57 Silbergewinnungsrate 82,6 % 90,3% 84,0% Produzierte Unzen Gold 8.148 13.747 15.270 Goldgehalt in Gramm pro Tonne 2,27 1,16 1,37 Goldgewinnungsrate 72,5% 91,5% 87,9% Produzierte Unzen Silberäquivalent(1,2) 1.003.822 5.014.826 1.829.957

Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

2 Die Produktion vor Inbetriebnahme von Terronera ist nicht berücksichtigt. Terronera hat am 1. Oktober 2025 die kommerzielle Produktion aufgenommen, sodass die Ergebnisse für drei Monate in den konsolidierten Ergebnissen seit Jahresbeginn enthalten sind.

Tabelle mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 31. Dezember 2025 für die in Peru betriebene Mine

Drei Monate zum 31. Dezember 2025 Kolpa Verarbeitete Tonnen 198.830 Produzierte Unzen Silber 631.867 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 108 Silbergewinnungsrate in % 91,4 % Produzierte Tonnen Blei 5.750 Bleigehalt in % 3,06 % Bleigewinnungsrate in % 94,4 % Produzierte Tonnen Zink 3.034 Zinkgehalt in % 1,83 % Zinkgewinnungsrate in % 83,4 % Produzierte Tonnen Kupfer 106 Kupfergehalt in % 0,20 % Kupfergewinnungsrate in % 26,7 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 1.266.557

Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

Tabellen mit den Produktionszahlen für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 für die in Peru betriebene Mine

Acht Monate3 zum 31. Dezember 2025 Kolpa Verarbeitete Tonnen 513.478 Produzierte Unzen Silber 1.611.194 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 108 Silbergewinnungsrate in % 90,7 % Produzierte Tonnen Blei 14.917 Bleigehalt in % 3,08 % Bleigewinnungsrate in % 94,3 % Produzierte Tonnen Zink 9.016 Zinkgehalt in % 2,07 % Zinkgewinnungsrate in % 84,9 % Produzierte Tonnen Kupfer 284 Kupfergehalt in % 0,21 % Kupfergewinnungsrate in % 26,7 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 3.357.774

3 Die Übernahme von Kolpa wurde am 1. Mai 2025 abgeschlossen, sodass die Ergebnisse für acht Monate in den konsolidierten Ergebnissen seit Jahresbeginn enthalten sind.

Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit vier aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl von geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit den betrieblichen Angelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 werden am Freitag, den 27. Februar 2026 vor Börseneröffnung veröffentlicht, und das Management wird am selben Tag um 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST (19:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Datum: Freitag, 27. Februar 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST / 19:00 Uhr MEZ

Telefon: Kanada & US + 1-833-752-3348

International + 1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada & US +1- 855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 2019594 und eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Weiterentwicklung des Portfolios von Endeavour und die Stärkung seiner finanziellen Basis, den Fokus von Endeavour auf diszipliniertes Wachstum und die Schaffung langfristiger Werte, die Betriebspläne für Terronera, die Veröffentlichung der Finanzergebnisse von Endeavour sowie der Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten, einschließlich des Zeitplans für den Abschluss des Verkaufs von Bolanitos. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA, Mexiko und Peru, finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise, operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unangemessene Versicherungen oder das Unvermögen, Versicherungen abzuschließen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; die Abnahme der Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Konzessionsgebiete; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular und im Prospektnachtrag vom 3. April 2025 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine, der operative Betrieb der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

