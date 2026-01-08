    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Eurokurs kaum verändert

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1667 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1675 (Mittwoch: 1,1684) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8565 (0,8558) Euro.

    Überraschend starke Konjunkturdaten aus Deutschland konnten dem Euro keinen Auftrieb verleihen. Im November haben deutsche Industrieunternehmen erneut deutlich mehr Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Oktober stieg der Auftragseingang um 5,6 Prozent, während Analysten im Schnitt einen Rückgang erwartet hatten.

    Auch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA konnten den Euro am Nachmittag nur zeitweise etwas belasten. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als erwartet. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich die Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht der US-Regierung zurückgehalten haben, der am Freitag erwartet wird.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8687 (0,8664) britische Pfund, 182,97 (182,91) japanische Yen und 0,9312 (0,9304) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.450 Dollar. Das waren etwa 6 Dollar weniger als am Vortag./jkr/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
