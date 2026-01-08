Eurokurs kaum verändert

https://www.goldseiten.de/artikel/683925---Jahrhundert-Edelm…





Aus dem äußerst lesenswerten Artikel:

"Der Goldpreisanstieg von 1.450 Prozent in EUR seit dem Jahrtausend-Goldtief (gleichzeitig real säkulares Aktienhoch), spiegelt reziprok "nur" den Euro-Kaufkraftverfall von 93,5 Prozent wieder. Neben dem geldpolitisch kreierten Goldpreis (bestimmt von der Zentralbank) ist der konjunkturzyklisch induzierte Goldwert (bestimmt vom Markt) viel entscheidender.





Betrachtet man hierbei den Kaufkraftzuwachs (Wert) von Gold gegenüber den drei zinstragenden Anlageklassen der klassischen Portfolio-Theorie seit dem Jahrtausendwechsel, so stellt man fest, dass Gold gegenüber dem MSCI Welt Aktien-Index um ca. 400 Prozent, gegenüber dem MSCI Welt Immobilien-Index um ca. 800 Prozent und gegenüber dem REXP Renten-Index um ca. 700 Prozent gestiegen ist.





Oder reziprok betrachtet, fallen alle drei Portfolio-Bestandteile "real" gegenüber Gold, still und unbemerkt, strategisch seit einem Vierteljahrhundert: Aktien, Immobilien und Anleihen (Renten) haben real, seit dem Jahrtausendwechsel, bereits zwischen 80 und 90 Prozent an Wert gegenüber Gold verloren, ohne dass es nur einer von einer Million überhaupt nur ansatzweise realisiert hätte! Während das Publikum in der "Papierwährungssimulation" auf den deflationären Crash bei den Anlageklassen wartet, kollabiert dabei, unsichtbar für die Masse, die Kaufkraft der Währung, in welcher die Vermögenswerte bewertet werden."