    AKTIEN IM FOKUS

    Puma springen hoch - Bericht über Anta-Interesse

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktie steigt stark nach Anta Sports-Bericht.
    • Anta Sports plant Kauf von 29% Puma-Anteil.
    • Adidas profitiert ebenfalls, Aktie steigt um 3%.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Puma haben am Donnerstagnachmittag nach einem Pressebericht stark zugelegt. Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen Puma-Anteil der Pinault-Familie kaufen will, ließ die Aktie bis auf den höchsten Stand seit Mai steigen.

    Zuletzt gewannen die im MDax notierten Titel noch 7,7 Prozent. Auch Adidas legten im Fahrwasser von Puma im Dax um mehr als 3 Prozent zu./ajx/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,75 % und einem Kurs von 24,54 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,76 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +15,54 %/+64,18 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen auf einen Analystenkommentar (BoA‑Abstufung) und deren Auswirkungen auf Bewertung, Technik und Einstiege. Thema sind starke Tagesverluste (>7%), mögliche Übertreibung vs. fundamentale Sorgen (WM‑Effekt), Unterstützungszone um ~140 €, Käufe bei ~157–161 € und kurzfristiges Ziel ~170 €, widersprüchliche Analystenmeinungen (u. a. 270 €) sowie erhöhter Sektor‑Druck und Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

