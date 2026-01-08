Puma springen hoch - Bericht über Anta-Interesse

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,75 % und einem Kurs von 24,54 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,76 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +15,54 %/+64,18 % bedeutet.