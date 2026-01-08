AKTIEN IM FOKUS
Puma springen hoch - Bericht über Anta-Interesse
- Puma-Aktie steigt stark nach Anta Sports-Bericht.
- Anta Sports plant Kauf von 29% Puma-Anteil.
- Adidas profitiert ebenfalls, Aktie steigt um 3%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Puma haben am Donnerstagnachmittag nach einem Pressebericht stark zugelegt. Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen Puma-Anteil der Pinault-Familie kaufen will, ließ die Aktie bis auf den höchsten Stand seit Mai steigen.
Zuletzt gewannen die im MDax notierten Titel noch 7,7 Prozent. Auch Adidas legten im Fahrwasser von Puma im Dax um mehr als 3 Prozent zu./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,75 % und einem Kurs von 24,54 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,76 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +15,54 %/+64,18 % bedeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Nach der guten Performance von gestern, geht es heute zur Abwechslung wieder mal runter. Welch eine verfluchte Scheiß-Aktie, welch ein elender Mist