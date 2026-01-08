JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,50 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee reduzierte ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027, erhöhte sie aber für 2028 unter Berücksichtigung von Kostensenkungen. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne bis Dezember 2027, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 5,943EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,90

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

