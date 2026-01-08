    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt auf über eine Million

    Foto: Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat wieder mehr als eine Million Langzeitarbeitslose. Das berichtet die "Bild" (Freitagausgabe) unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Feser.

    Demnach waren zum Stichtag November 2025 insgesamt 1.042.517 Menschen seit mindestens einem Jahr ohne Job. Das entspricht 36,1 Prozent aller Arbeitslosen.

    Besonders stark gestiegen ist laut "Bild" der Anteil ausländischer Langzeitarbeitsloser. 32,7 Prozent der Betroffenen haben keine deutsche Staatsangehörigkeit.

    2024 zahlte der Staat 3,26 Milliarden Euro Bürgergeld an ausländische Langzeitarbeitslose (ohne Kosten für Wohnung, Gesundheitsversorgung oder spätere Rentenfolgen). Insgesamt beliefen sich die Zahlungsansprüche langzeitarbeitsloser erwerbsfähiger Leistungsberechtigter nach dem SGB II in dem Jahr auf insgesamt 9,91 Milliarden Euro.



    Verfasst von Redaktion dts
