Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.454,48USD pro Feinunze und notiert damit -0,05 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,08 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,14USD und verzeichnet ein Plus von +1,26 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,01USD und verzeichnet ein Plus von +1,12 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.760,00 USD +0,98 % Platin 2.258,00 USD -1,12 % Kupfer London Rolling 12.679,42 USD -1,23 % Aluminium 3.086,06 PKT +0,38 % Erdgas 3,404 USD -4,38 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -4,38 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.01.26, 17:29 Uhr.