Infineon revidieren Gewinne der beiden Vortage

Noch am Morgen waren die Titel zum Auftakt mit 42,36 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren geklettert. Mit dem aktuellen Minus fielen sie auf 40,64 Euro zurück./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 40,57 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +10,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 52,98 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -3,93 %/+25,63 % bedeutet.