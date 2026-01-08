    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon revidieren Gewinne der beiden Vortage

    • Infineon verliert 3,6% und revidiert Gewinne.
    • Schwache Geschäftsaussichten belasten die Aktie.
    • Kurs fiel von 42,36 Euro auf 40,64 Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Infineon haben am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten ihre Gewinne der beiden Vortage revidiert. Das Minus belief sich wenige Minuten vor dem Xetra-Schluss auf 3,6 Prozent. Damit waren Infineon im Dax unter den schwächsten Werten.

    Händler verwiesen auf eher verhaltene Aussagen des Chipherstellers zum derzeitigen Geschäft. Damit würde Infineon die jüngst vom US-Chipkonzern Microchip gezeigte Dynamik noch nicht nachvollziehen.

    Noch am Morgen waren die Titel zum Auftakt mit 42,36 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren geklettert. Mit dem aktuellen Minus fielen sie auf 40,64 Euro zurück./ajx/jha/

    Infineon Technologies

    -3,11 %
    +10,61 %
    +11,28 %
    +24,96 %
    +23,48 %
    +35,46 %
    +28,81 %
    +244,35 %
    -42,37 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 40,57 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +10,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 52,98 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -3,93 %/+25,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Ausbruch der Infineon‑Aktie aus einer seit 2023 bestehenden Range bis auf ein 5‑Jahres‑Hoch (~42,04€) und das technische Kaufsignal über 40€. Diskutiert werden Analysten‑Buy‑Ratings und Kursziele (~42€), erhöhte KI/Rechenzentrum‑Umsatzprognose (1,5 Mrd.€), Vorstandsoptimismus, sehr geringe Short‑Quote mit möglichem Short‑Squeeze sowie Spekulationen auf Kursziele von 80–100€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
