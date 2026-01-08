AKTIE IM FOKUS
Infineon revidieren Gewinne der beiden Vortage
- Infineon verliert 3,6% und revidiert Gewinne.
- Schwache Geschäftsaussichten belasten die Aktie.
- Kurs fiel von 42,36 Euro auf 40,64 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Infineon haben am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten ihre Gewinne der beiden Vortage revidiert. Das Minus belief sich wenige Minuten vor dem Xetra-Schluss auf 3,6 Prozent. Damit waren Infineon im Dax unter den schwächsten Werten.
Händler verwiesen auf eher verhaltene Aussagen des Chipherstellers zum derzeitigen Geschäft. Damit würde Infineon die jüngst vom US-Chipkonzern Microchip gezeigte Dynamik noch nicht nachvollziehen.
Noch am Morgen waren die Titel zum Auftakt mit 42,36 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren geklettert. Mit dem aktuellen Minus fielen sie auf 40,64 Euro zurück./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 40,57 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +10,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 52,98 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -3,93 %/+25,63 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Ich denke hier wetten schon einige auf ein starkes Jahr 2026 und positionieren sich.
Bin ebenfalls extrem positiv gestimmt,dass die Aktie nach 5 jähriger Seitwärtsbewegung 2026 endlich nach oben ausbrechen wird!
Kurse um die 50 Euro sollten Ende 2026 locker drin sein!
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.