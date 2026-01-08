MTU platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 391,7 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +10,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,99 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 454,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -8,00 %/+27,78 % bedeutet.