MTU platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro
- MTU platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro.
- Laufzeit bis Juli 2033, Bezugsrecht ausgeschlossen.
- Mittel für Rückkauf und allgemeine Unternehmenszwecke.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU hat Wandelanleihen über insgesamt 600 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Diese haben eine Laufzeit bis Juli 2033, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. MTU hatte das Vorhaben am Morgen angekündigt. Das Geld soll in den Rückkauf einer bis 2027 laufenden Wandelanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 391,7 auf Tradegate (08. Januar 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +10,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,99 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 454,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -8,00 %/+27,78 % bedeutet.
