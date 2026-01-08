    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Der Börsen-Tag

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX & Dow im Plus, Tech schwächelt: So laufen heute die Top- und Flopwerte

    Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte dies- und jenseits des Atlantiks moderat zulegen, geraten Neben- und Technologiewerte teils spürbar unter Druck.

    Der Börsen-Tag - DAX & Dow im Plus, Tech schwächelt: So laufen heute die Top- und Flopwerte
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit leichten Gewinnen in den Standardwerten und Abgaben bei einigen Neben- und Technologiewerten. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 25.143,38 Punkten und liegt damit 0,15 Prozent im Plus. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, kann ebenfalls zulegen und steht bei 32.080,85 Punkten, ein Plus von 0,18 Prozent. Damit entwickeln sich die großen und mittelgroßen deutschen Standardwerte heute leicht freundlich. Schwächer präsentieren sich hingegen die kleineren Werte und Technologietitel: Der SDAX verliert 0,11 Prozent auf 17.939,26 Punkte. Auch der TecDAX notiert im Minus und gibt 0,17 Prozent auf 3.780,27 Punkte nach. Damit zeigt sich innerhalb des deutschen Marktes eine Zweiteilung: Während Blue Chips und Mid Caps moderat gefragt sind, stehen Nebenwerte und Technologiewerte unter leichtem Druck. In den USA überwiegen dagegen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,54 Prozent auf 49.262,97 Punkte und zeigt damit eine deutlichere Aufwärtsbewegung als die deutschen Leitindizes. Der marktbreite S&P 500 bewegt sich hingegen kaum und notiert mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent bei 6.922,63 Punkten nahezu unverändert. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild moderater Kursgewinne bei den großen Standardwerten dies- und jenseits des Atlantiks, während kleinere und technologieorientierte Indizes teils leicht nachgeben oder seitwärts tendieren.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Telekom mit einem Plus von 3.40%. Adidas folgt mit 2.92%, während Bayer mit 2.78% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.59%, gefolgt von Infineon Technologies mit -3.02% und Siemens mit -2.20%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen PUMA mit einem beeindruckenden Plus von 10.06% und TKMS mit 5.94% hervor. Die RENK Group rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 3.17% ab.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von AIXTRON mit -5.36%. Hochtief folgt mit -3.75% und Aurubis mit -2.42%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind die Topwerte von der Deutschen Pfandbriefbank mit 3.57% und PATRIZIA mit 2.67% geprägt. PVA TePla schließt die Liste mit einem Plus von 2.66% ab.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind von Friedrich Vorwerk Group mit -3.75% und SUESS MicroTec mit -4.21% dominiert. Verbio verzeichnet den größten Rückgang mit -5.61%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt die Deutsche Telekom erneut Stärke mit 3.40%. United Internet und Draegerwerk folgen mit 1.71% und 1.51%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte werden von SILTRONIC AG mit -3.52% angeführt, gefolgt von SUESS MicroTec und AIXTRON, die beide -4.21% und -5.36% verzeichnen.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind The Home Depot mit 3.25%, Sherwin-Williams mit 2.78% und Merck & Co mit 2.71% die stärksten Werte.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von NVIDIA mit -2.22%, gefolgt von Salesforce mit -1.55% und Apple mit -1.54%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 stechen Huntington Ingalls Industries mit 7.13%, Smurfit Westrock Public Limited Company mit 6.31% und L3Harris Technologies mit 5.73% hervor.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind von Autodesk mit -6.44%, Datadog Registered (A) mit -5.87% und GE Vernova mit -4.87% geprägt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX & Dow im Plus, Tech schwächelt: So laufen heute die Top- und Flopwerte Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte dies- und jenseits des Atlantiks moderat zulegen, geraten Neben- und Technologiewerte teils spürbar unter Druck.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     