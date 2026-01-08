Der Börsen-Tag
DAX & Dow im Plus, Tech schwächelt: So laufen heute die Top- und Flopwerte
Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte dies- und jenseits des Atlantiks moderat zulegen, geraten Neben- und Technologiewerte teils spürbar unter Druck.
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit leichten Gewinnen in den Standardwerten und Abgaben bei einigen Neben- und Technologiewerten. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 25.143,38 Punkten und liegt damit 0,15 Prozent im Plus. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, kann ebenfalls zulegen und steht bei 32.080,85 Punkten, ein Plus von 0,18 Prozent. Damit entwickeln sich die großen und mittelgroßen deutschen Standardwerte heute leicht freundlich. Schwächer präsentieren sich hingegen die kleineren Werte und Technologietitel: Der SDAX verliert 0,11 Prozent auf 17.939,26 Punkte. Auch der TecDAX notiert im Minus und gibt 0,17 Prozent auf 3.780,27 Punkte nach. Damit zeigt sich innerhalb des deutschen Marktes eine Zweiteilung: Während Blue Chips und Mid Caps moderat gefragt sind, stehen Nebenwerte und Technologiewerte unter leichtem Druck. In den USA überwiegen dagegen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,54 Prozent auf 49.262,97 Punkte und zeigt damit eine deutlichere Aufwärtsbewegung als die deutschen Leitindizes. Der marktbreite S&P 500 bewegt sich hingegen kaum und notiert mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent bei 6.922,63 Punkten nahezu unverändert. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild moderater Kursgewinne bei den großen Standardwerten dies- und jenseits des Atlantiks, während kleinere und technologieorientierte Indizes teils leicht nachgeben oder seitwärts tendieren.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Telekom mit einem Plus von 3.40%. Adidas folgt mit 2.92%, während Bayer mit 2.78% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.59%, gefolgt von Infineon Technologies mit -3.02% und Siemens mit -2.20%.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen PUMA mit einem beeindruckenden Plus von 10.06% und TKMS mit 5.94% hervor. Die RENK Group rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 3.17% ab.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von AIXTRON mit -5.36%. Hochtief folgt mit -3.75% und Aurubis mit -2.42%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte von der Deutschen Pfandbriefbank mit 3.57% und PATRIZIA mit 2.67% geprägt. PVA TePla schließt die Liste mit einem Plus von 2.66% ab.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind von Friedrich Vorwerk Group mit -3.75% und SUESS MicroTec mit -4.21% dominiert. Verbio verzeichnet den größten Rückgang mit -5.61%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt die Deutsche Telekom erneut Stärke mit 3.40%. United Internet und Draegerwerk folgen mit 1.71% und 1.51%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte werden von SILTRONIC AG mit -3.52% angeführt, gefolgt von SUESS MicroTec und AIXTRON, die beide -4.21% und -5.36% verzeichnen.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind The Home Depot mit 3.25%, Sherwin-Williams mit 2.78% und Merck & Co mit 2.71% die stärksten Werte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von NVIDIA mit -2.22%, gefolgt von Salesforce mit -1.55% und Apple mit -1.54%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 stechen Huntington Ingalls Industries mit 7.13%, Smurfit Westrock Public Limited Company mit 6.31% und L3Harris Technologies mit 5.73% hervor.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind von Autodesk mit -6.44%, Datadog Registered (A) mit -5.87% und GE Vernova mit -4.87% geprägt.
