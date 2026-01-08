    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie hebt ab - 08.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +7,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie steigt um +7,95 % auf 24,100. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +0,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,100. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die PUMA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +6,44 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PUMA auf +0,45 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,45 %
    1 Monat +6,06 %
    3 Monate +6,44 %
    1 Jahr -49,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um das Übernahmeangebot von Anta für 29% der Puma-Anteile von Pinault, wobei ein Gebot von über 40 Euro pro Aktie erwartet wird. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Schutzrechte anderer Aktionäre und der möglichen Enteignung von Kleinanlegern. Trotz dieser Unsicherheiten bleibt die allgemeine Stimmung optimistisch, unterstützt durch positive Berichte von Bernstein über die Puma-Aktie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow im Plus, Tech schwächelt: So laufen heute die Top- und Flopwerte


    Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte dies- und jenseits des Atlantiks moderat zulegen, geraten Neben- und Technologiewerte teils spürbar unter Druck.

    Puma springen hoch - Bericht über Anta-Interesse


    Puma haben am Donnerstagnachmittag nach einem Pressebericht stark zugelegt. Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen Puma-Anteil der Pinault-Familie kaufen will, ließ die Aktie bis auf den …

    PUMA ernennt Nadia Kokni zur Vice President Global Brand Marketing


    Das Sportunternehmen PUMA hat Nadia Kokni mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zur Vice President Global Brand Marketing ernannt. Sie wird in dieser Rolle direkt an Chief Brand Officerin Maria Valdes berichten. Diese Pressemitteilung enthält multimediale …

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +8,72 %
    +0,09 %
    +6,00 %
    +3,97 %
    -49,20 %
    -64,72 %
    -75,14 %
    +16,95 %
    +1.611,97 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



