    Umfrage

    Vertrauen der Deutschen in die USA auf Tiefststand

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Viertel der Deutschen misstrauen den USA.
    • Nur 15 Prozent halten USA für vertrauenswürdig.
    • 62 Prozent sorgen sich um D-A-US-Beziehungen.
    Umfrage - Vertrauen der Deutschen in die USA auf Tiefststand
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Drei Viertel der Deutschen halten einer Umfrage zufolge die USA für einen Partner, dem man nicht vertrauen kann. Das ist das Ergebnis des ARD-"Deutschlandtrends", wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte. In der Befragung von Infratest dimap gaben demnach nur 15 Prozent an, die USA sei ein vertrauenswürdiger Partner - der laut WDR bislang tiefste Wert für die USA im ARD-"Deutschlandtrend".

    Zum Vergleich: Derzeit halten den Angaben nach 78 Prozent Frankreich für einen vertrauenswürdigen Partner und 74 Prozent Großbritannien. Die Ukraine sehen demnach 40 Prozent als vertrauenswürdigen Partner, während 48 Prozent der Befragten meinen, Deutschland könne der Ukraine nicht vertrauen. Russland halten lediglich 9 Prozent für einen vertrauenswürdigen Partner und 83 Prozent für keinen vertrauenswürdigen Partner. Die Umfrage ist nach Angaben des Senders repräsentativ.

    Laut Mitteilung machen sich 62 Prozent der Deutschen zudem um das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland sehr große oder große Sorgen. Das sind vier Prozentpunkte weniger als noch im März 2025. Donald Trump hatte im Januar vergangenen Jahres zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten übernommen.

    Für den "Deutschlandtrend" befragte Infratest dimap 1.323 Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland von Montag bis Mittwoch dieser Woche zufällig telefonisch und online. Die Fehlertoleranz wird mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. Der tatsächliche Wert kann also in diesem Bereich liegen./mkk/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
