JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Brillenkonzern dürfte erneut positiv abschneiden, schrieb Julien Dormois in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025 werde aber wohl erneut enttäuschen. Hier belasteten die Konkurrenz von Meta, Importzölle und Wechselkurse./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 272,1EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.