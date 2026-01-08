    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    ATX setzt Konsolidierung fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schließt leicht über Vortag, ATX bei 5.412
    • AT&S fallen um 7%, Gewinne der Vortage verloren
    • Frequentis steigt um 4,1% dank Rüstungsnachrichten
    Aktien Wien Schluss - ATX setzt Konsolidierung fort
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag an die Vortageskonsolidierung angeknüpft. Zwischenzeitlich klar im Minus, gewann der ATX jedoch nach und nach an Terrain zurück und stemmte sich letztlich bis über die Vortageslinie. Zum Handelsende notierte der Leitindex bei 5.412,09 Punkten und damit 0,04 Prozent über dem Schluss vom Mittwoch. Der ATX Prime trat bei 2.689,00 Zählern auf der Stelle. Das europäische Umfeld schloss ebenfalls ohne klare Richtung.

    Zur Wochenmitte hatte der ATX erstmals mit einem leichten Abschlag geschlossen, nachdem er im Zuge seiner Jahresendrally zuvor zwölf Gewinntage in Folge verzeichnet hatte. Am Berichtstag herrschte jedoch insgesamt Zurückhaltung mit Blick auf den für Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht. Auch starke Auftragszahlen aus der deutschen Industrie konnten daher keinen nennenswerten Auftrieb liefern.

    Während die Meldungslage am österreichischen Markt unternehmensseitig weitgehend ruhig blieb, nahmen die Anleger bei einigen Aktien Gewinne mit. Insbesondere AT&S gaben am ATX-Ende sieben Prozent ab, womit die Gewinne der Vortage weitgehend wieder dahin sind. Die Titel waren im abgelaufenen Jahr die größten Gewinner im Leitindex, fallen aber immer wieder mit starken Schwankungen auf.

    Wienerberger gewannen letztlich 0,1 Prozent auf 29,70 Euro, obwohl UBS-Experte Julian Radlinger seine "Sell"-Empfehlung samt Kursziel von 25 Euro bekräftigt hatte. Angesichts der Entwicklung im europäischen Wohnungsneubau und Abwärtsrisiken auf der Ergebnisseite sei es zu früh für einen Kauf der Papiere, argumentierte der Analyst in einer Branchenstudie.

    Unter den besten Werten im prime market schlossen inzwischen Frequentis mit einem Zuwachs von 4,1 Prozent. Europaweit profitierten Rüstungswerte von den Aussagen Trumps, wonach er eine deutliche Anhebung des Rüstungsbudgets für 2027 plane. Frequentis entwickelt unter anderem Lösungen zur Luftraumüberwachung./spa/sto/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 32,60 auf Tradegate (08. Januar 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um +7,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..




