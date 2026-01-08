Marineschiffbauer TKMS greift nach Kieler Werft GYNK

TKMS war im Oktober an die Börse gegangen und gehört zum Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp ./nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 10,12 auf Tradegate (08. Januar 2026, 18:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +15,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,97 %.

Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,19 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -17,94 %/+0,43 % bedeutet.