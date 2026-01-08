    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    Marineschiffbauer TKMS greift nach Kieler Werft GYNK

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS interessiert an Übernahme von German Naval Yards.
    • Nicht bindendes Angebot wurde abgegeben, Gespräche laufen.
    • GNYK spezialisiert auf Bau großer Marineschiffe.
    KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert. TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Über mögliche finanzielle Details wurde nichts bekannt. "Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen werden weiterhin ergebnisoffen geführt", so der Sprecher.

    German Naval Yards ist spezialisiert auf die Planung und den Bau großer Marineschiffe wie Fregatten, Korvetten und Offshore Patrol Vessels und ist Teil der europäischen Schiffbaugruppe CMN Naval.

    TKMS war im Oktober an die Börse gegangen und gehört zum Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp ./nas

     

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 10,12 auf Tradegate (08. Januar 2026, 18:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +15,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,19 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -17,94 %/+0,43 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
