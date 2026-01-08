TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran ertönen in vielen Stadtteilen mit Einbruch der Dunkelheit Protestrufe gegen die autoritäre Staatsführung. "Tod dem Diktator", riefen Menschen aus ihren Häusern, wie Einwohner der Millionenmetropole berichteten.

Im Stadtzentrum kam es an einem großen Verkehrsknotenpunkt zu Protesten, wie Augenzeugen berichteten. Vermummte Demonstranten strömten auf die Straße und riefen Protestslogans, begleitet von Hupkonzerten vorbeifahrender Autos. Die Polizei feuerte Tränengas in die Menge. Danach zogen sich die Demonstranten in Nebenstraßen zurück.