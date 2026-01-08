Aktien New York
'Old Economy' hilft Dow voran - Gewinnmitnahmen bei Chip-Aktien
- Dow Jones legt nach zähem Start um 0,6% zu.
- Old Economy-Titel wie Home Depot und Nike gefragt.
- Rüstungsaktien profitieren von erhöhtem Militärbudget.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht sind unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische Industrietitel der sogenannten Old Economy. Dazu zählten etwa Home Depot , Nike , Coca-Cola , Procter & Gamble sowie Merck & Co . Sie verhalfen dem Dow zu einem Plus von 0,6 Prozent auf 49.276 Punkte.
Am Vortag hatte der Dow bei 49.621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschließend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz großen Sprünge nach oben dürften am Donnerstag aber wohl ausbleiben, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten.
Der den breiten US-Aktienmarkt abbildende S&P 500 trat mit 6.921 Punkten quasi auf der Stelle. Verluste gab es dagegen an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 0,7 Prozent auf 25.483 Zähler. Hier nahmen Investoren bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren aus der Halbleiterindustrie Kursgewinne mit.
Deutliche Kursaufschläge gab es im Rüstungssektor. Die Branche erholte sich davon, dass sie am Vortag unter dem von US-Präsident Donald Trump geplanten Verbot von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen für Rüstungskonzerne gelitten hatte. Nun rückte in den Vordergrund, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöht werden soll.
Unter Anlegern kam daraufhin wieder Fantasie auf für die möglichen Profiteure höherer staatlicher Rüstungsausgaben. Die Aktien US-amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin , General Dynamics , L3Harris oder Northrop Grumman legten zwischen 2,5 und knapp 6 Prozent zu.
Unter Druck gerieten mit minus 3 Prozent die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa , die von der Bank JPMorgan auf "Underweight" abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommenden Quartalsbilanzen in der Branche Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten./bek/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 59,41 auf Tradegate (08. Januar 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 67,01 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 86,00USD was eine Bandbreite von +10,12 %/+52,75 % bedeutet.
Dividenden-Depot vonHS im Dezember 2025
Was hat sich im Depot getan?
Der Dezember 2025 war noch schwankungsärmerer als der September 2025. Ein richtig ruhiger Monat für mein Depot zum Auspendeln am Jahresende. Dennoch gab es Mitte Dezember mit 15,42% wieder einen neuen Jahreshöchststand, der fast bis zum Jahresende Bestand hatte - und am letzten Handelstag des Jahres wurde er sogar noch getoppt.
Zum vollständigen Jahresabschluss anbei wie im Vorjahr die Charts aus DIVVYDAIRY ohne realisierte Gewinne/Verluste, mit realisierten Gewinnen/Verlusten und einschießlich der Dividenden:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105172103-20251231-depotperformanceueberblick.jpg
In diesem Link sieht man natürlich auch, dass ich mir für 2025 erneut vier klare Ziele setzte, die sich bereits in den Vorjahren bewährten. Mit meinem dritten Jahresabschluss seit dem ersten Depotbericht im Mai 2023 auf W : O ist nach dem 49. Depotmonat jetzt wieder Zeit für eine Bilanz:
Aktiendepot – Update Dezember 2025 - Abschlussbilanz
Ein frohes neues Jahr allerseits!
2025 ist nun auch schon wieder Geschichte und wir sind hoffentlich alle gut und gesund in das neue Jahr 2026 gestartet. Wir werden sehen, wie sich die Börsen und die unterschiedlichen Depots und Erträge im neuen Jahr entwickeln werden.
Nachfolgend gibt es meine Abschlussbilanz für das abgelaufene Jahr 2025:
Dividendenübersicht
Hiermit die finale Übersicht aller Netto-Dividendenerträge für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Dezember:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260104124052-screenshot-2026-01-04-124021.png
Zukäufe/Verkäufe 2025
Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Zielsetzungen
Dies waren meine Zielsetzungen für das abgelaufene Börsenjahr 2025:
„Zielsetzungen für das Jahr 2025
Hierzu benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 3.700 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2025
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).“
Die Dividenden-Rendite bezogen auf das zuletzt investierte Kapital lag mit 4,67 % unter der angepeilten 5 %-Hürde. Aufgrund der sehr hohen Neuinvestitionen von über 14.430 € konnte diese Marke nicht erreicht werden. Nehme ich dagegen einen Mittelwert von 80.000 €, dann wurde auch dieses Ziel erreicht. Immer eine Frage der Sichtweise 😉
Jedenfalls bin ich mit diesen Werten und auch den Entwicklungen im Allgemeinen sehr zufrieden und kann weiterhin beruhigt schlafen.
Zielsetzungen für das neue Börsenjahr 2026
Für das neu angebrochene Börsenjahr benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
Euch allen vielen Dank für die regelmäßigen Depotupdates und alles Gute und viel Erfolg für 2026!
Auswertung für 2025