RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über eine etwaige Übernahme durch Anta Sports auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Grundsätzlich wäre ein Verkauf des bei Artemis liegenden Puma-Aktienpakets gut für Puma, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Eigentümer könnte die Marke Puma mit Investitionen stärken und dem Hersteller von Sportbekleidung neue Perspektiven aufzeigen./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,70 % und einem Kurs von 24,53EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00 € , was einem Rückgang von -18,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer